Pedro Sánchez en La Revuelta Borja Puig de la Bellacasa | EFE

Fue la genial Candela Peña quien lo rebautizó como la Peter. Y lo clavó. Pedro Sánchez lleva ocho años en el Gobierno y deja un país casi partido en dos (o sin el casi). No ha sido un transformador, es un transformista de libro. Su biografía política está ahí. Todo le vale para conservar el poder o para volver a recuperarlo. Es posible que intente salvar el puesto en el partido sanchista, antes PSOE, y que sea el líder de una oposición salvaje. No olvidemos que acaba de instigar desde la Moncloa como presidente la primera huelga general de la Historia contra la oposición. Sin complejos. La brutal campaña de polarización le ha salido rana. El resultado es que se quedó el voto de su excompañera Fashionaria Díaz, lo que antes era Sumar y que ahora se presentaba como Frente Amplio, con Ada Colau. Convirtió el Frente Amplio en Frente Estrecho y salvó sus muebles, a costa de hundir al socio. Ya veremos lo que pasará de puertas adentro en Ferraz. No se dio cuenta de que irse tanto a la zurda lo dejaba sin zurdos con los que entenderse. O tal vez lo calculó para salvarse él. Con Sánchez nunca se sabe. Desde luego no hay mayoría de coalición progresista. Lo que hay es una victoria de Feijoo con un crecimiento de Vox que vuelve a sus mejores números. Y Abascal lo consigue también gracias a Sánchez. El mundo al revés. Sánchez robó voto del Frente Amplio y estimuló las papeletas más radicales haciendo que Vox se convierta en la tercera fuerza política de este país. Santiago Abascal puede llegar al Gobierno gracias a las críticas de Pedro Sánchez. Los odios se realimentan y así Vox supera los cincuenta escaños, como ya había pasado en el 2019. A Feijoo le queda por delante una tarea fascinante como presidente de España. Tan fascinante como compleja. Primero, conseguir un acuerdo de Gobierno con Abascal. Luego, ver cómo se encuentran las arcas del Estado y cumplir todas las promesas que hizo. Las pensiones no se tocan. Se revalorizan según el IPC. Feijoo no debe convertirse en el hombre que ha llegado para recortar. Gobernar, sí; recortar, no. Y además deberá guardarse de la sombra de la Peter, cuando sepamos cuál será su nueva operación de transformismo, tras estimular tanto la participación que movilizó en plan Gila hasta al enemigo.