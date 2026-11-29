Luis Tejido | EFE

El PNV ha recibido un duro golpe en las elecciones del 29N. Por primera vez desde la instauración de la democracia, los nacionalistas vascos se quedan sin grupo propio, al solo lograr tres diputados y además caer hasta ser solo la tercera fuerza más votada en el País Vasco, por detrás de EH Bildu y el PSE.

«Sin paliativos, es un mal resultado. El PNV siempre ha hablado claro a la ciudadanía», reconocía apesadumbrado el presidente del Partido Nacionalista Vasco, Aitor Esteban, al dirigirse a su militancia.

Esteban, que ha agradecido el apoyo recibido, dijo que han sido una elecciones complicadas para el PNV «por la polarización que ha habido». «No hemos sabido incorporar nuestra propuesta y nuestra trayectoria. No hemos sabido conectar con el electorado. No hemos sabido transmitir nuestra prioridades», reconoció

Con estos resultados, que serán analizados en profundidad por el Euskadi Buru Batzar, Estaban ha anunciado que los suyos van a «tener que hacer frente a un Gobierno duro, vamos a tener que hacer una defensa de Euskadi muy seria». «Haremos todo lo que esté en nuestra mano para defender nuestro gobierno y los derechos de nuestros ciudadanos y ciudadanas».

Respecto al 2023, el PNV ha perdido un escaño en Álava, donde el PSE logró dos actas, una Bildu y otra el PP. En Guipúzcoa solo logró un representante, frente a los dos de los socialistas y los tres logrados por EH Bildu, la fuerza mayoritaria en esta provincia.

Se trata también de la primera vez que el PNV no logra representación en alguno de los tres territorios de la comunidad autónoma vasca. El PNV logró cinco diputados en los comicios generales de 1989, 1993, 1996, 2011 y 2023, mientras que su máximo histórico se situó en ocho asientos de las elecciones de 1977 y 1982.