Un trabajador apila urnas en los preparativos de la jornada electoral. PACO RODRÍGUEZ

Las elecciones a las que hoy están convocados 38,7 millones de españoles —2,7 de ellos, gallegos—, 1,3 millones más que en el 2023, se celebran tras meses de creciente polarización política y social. Llegan precedidas de los desastres ferroviarios de Adamuz, en enero, y de Urda, en octubre, ambos en la línea Madrid-Sevilla, que causaron 115 muertos y más de 350 heridos.

En verano, Ceuta fue invadida desde la frontera marroquí por más de 100.000 personas, de las que permanecen unas 15.000 allí.

En junio, el exministro José Luis Ábalos fue condenado a 24 años por delitos cometidos en el ejercicio de su cargo. Ese mes la Justicia se reafirmó en los cuatro delitos que imputa a José Luis Rodríguez Zapatero, el primer presidente en esa situación desde la Transición a la democracia. Tanto el Gobierno como el PSOE afrontan otras investigaciones.

En precampaña hubo movilizaciones por la vivienda, disturbios en Barcelona, Bilbao, Madrid, A Coruña y otras ciudades, y la primera huelga general en 14 años. Fue convocada, dijo la exministra de Hacienda y exnúmero dos del PSOE María Jesús Montero, «contra la oposición». Es «una situación inédita», reconoció.

En campaña hubo incidentes aislados. Ayer una concejala de Vox en Jaca denunció una agresión. En el País Vasco, el candidato del PP Jon Echeverría solo pudo dar mítines con protección de la policía. Mientras, avanzaron las causas judiciales. Hace solo cinco días, la líder de un clan de narcotraficantes de Badajoz, Cintia Rocho, declaró en la Audiencia que el exjuez Luis Sáenz de Tejada, vinculado a la trama de la militante socialista Leire Díez, le propuso «eliminar» a la jueza Beatriz Biedma, que investigó al hermano del presidente.

Unos datos macroeconómicos positivos, lastrados por la alta inflación, se suman al contexto de la cita electoral, en la que son alternativa de gobierno dos bloques antagónicos. Los lideran los partidos clásicos del sistema democrático: PSOE, con Pedro Sánchez al frente, y PP, con Alberto Núñez Feijoo. En el último debate, el jefe del Gobierno preguntó al líder de la oposición si aceptará el resultado electoral. Feijoo dobló la apuesta. Dijo que si no es presidente dimitirá y renunciará al aforamiento. Retó a Sánchez a hacer lo mismo. No contestó.

Las últimas encuestas no concedían a ninguno de ellos la mayoría absoluta, de ahí la necesidad de bloques. El PP tiene como principal aliado a Vox, dirigido por Santiago Abascal, con el que gobierna en cuatro comunidades. Los sondeos preveían que ese partido, que la izquierda tacha de ultraderechista, creciera de forma significativa, aunque la campaña le restó empuje.

El socio del PSOE es Frente Amplio, formación encabezada por la exalcaldesa de Barcelona Ada Colau. El Frente es heredero de Sumar, que capitaneó la aún vicepresidenta Yolanda Díaz. Las encuestas le auguraban una fuerte bajada y fugas de voto al PSOE, pero la actuación de Colau en el debate del jueves —en el que Feijoo le replicó con un polémico «usted calladita»— le dio aire.

Expectativas

La mayoría de los sondeos publicados hasta el lunes vaticinaban una victoria del PP, que podría gobernar con apoyo de Vox. La excepción era el CIS, cuyo director, José Félix Tezanos, que depende del Gobierno, daba por vencedor al PSOE con un 34,4 %.

El bloque de izquierdas tendría que apoyarse en otras formaciones nacionalistas e independentistas. Así ocurrió en la legislatura actual, que comenzó en el 2023, tras unos comicios que dejaron al PSOE en segundo lugar. Para lograr la investidura, Pedro Sánchez tuvo que apoyarse en partidos con los que dijo que no pactaría, como EH Bildu, y tomar medidas como la amnistía del procés, que antes rechazaba por ser contraria a la Constitución.

Pese a ello, Junts per Catalunya se alejó del Ejecutivo, que quedó en minoría y no ha aprobado presupuestos desde el 2023. En octubre, Junts rechazó, junto a PP y Vox, los polémicos decretos Maricarmen de vivienda, y Sánchez convocó elecciones para hoy, 29 de noviembre.

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Los votos de los nietos serán recogidos, pero no se meterán en las urnas

Las 163.355 personas que obtuvieron la nacionalidad por la llamada ley de nietos, y cuyo derecho al voto fue suspendido de forma cautelar por el Tribunal Supremo, podrán entregar sus papeletas, pero no se introducirán en las urnas.

La mesas en las que estén adscritos contarán con un listado con sus nombres. Si se reciben votos de esas personas, sea de forma presencial o enviados desde fuera de España, sus nombres se tacharán de la lista y los sufragios se acumularán por separado.

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El presidente de la mesa y otros dos miembros de la misma deberán firmarlos por el reverso y el anverso, para garantizar su trazabilidad. Los sobres se conservarán cerrados y separados de los votos ordinarios. Serán remitidos, con el resto de la documentación necesaria, a la Junta Electoral. Además, la mesa deberá informar de su número en el apartado de incidencias del acta de sesión.

Una aplicación y una web darán en tiempo real los datos del escrutinio

El Gobierno ha habilitado una página web y una aplicación para acceder a información actualizada sobre la constitución de las mesas, los avances de participación y el escrutinio provisional. La página es https://resultados.29neleccionesgenerales.com, y la aplicación se llama Elecciones Generales 29N. Está disponible para iOS y Android.

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Los adelantos del dato de participación se difundirán a las 14.00 y a las 18.00 horas. A partir de las 21.00 horas, se empezarán a ofrecer los resultados provisionales del escrutinio a través de los medios digitales antes citados. También desde esa hora se podrán publicar las encuestas a pie de urna. La Junta Electoral Central ha recordado la prohibición de publicitarlas antes del cierre de los colegios electorales en Canarias.

Por último, está previsto que a las 22.30 horas, cuando el escrutinio ya esté avanzado, comparezca el Gobierno para dar cuenta de los resultados de la jornada.