Trump, en una foto de archivo. Elizabeth Frantz | REUTERS

Una de las primeras reacciones internacionales al escrutinio electoral en España este 29 de noviembre llegó desde Estados Unidos. Su presidente, Donald Trump, siempre dispuesto al análisis inmediato, ha respondido sobre la marcha a las preguntas de varios periodistas. «¿Cuál fue el resultado final?», preguntó antes de responder. «¿Perdió? Oh, eso es algo bueno», se ha alegrado el magnate republicano, que nunca ha ocultado su animadversión por el líder socialista.

«Hizo un trabajo horrible. Es una gran noticia», ha añadido en relación a los desacuerdos entre su gobierno y el Ejecutivo español en la última legislatura. En especial respecto al gasto que España debe aumentar en los presupuestos de la OTAN. «Lo hizo fatal, se merece perder. ¡Es una noticia genial!», ha concluido satisfecho.

Los «amigos» de Meloni

Por otro lado, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, ha felicitado a sus «amigos» Alberto Núñez Feijoo, líder del PP, y Santiago Abascal, líder de Vox, por el resultado que ha conseguido «el centroderecha» en España. Meloni ha sido la primera líder europea en felicitarles.

En un mensaje en la red social X, les ha trasladado, «en nombre del Gobierno italiano», sus buenos deseos de cara al inicio de su mandato y ha asegurado que espera «trabajar juntos en beneficio de nuestras naciones».