Feijoo ha viajado hasta Ceuta para pasar la jornada de reflexión. En la imagen, compartiendo un café en una terraza con Juan Jesús Vivas Gabriela Sardá Núñez | EUROPAPRESS

Antes de la cita decisiva con las urnas de este 29N, los principales candidatos a la presidencia del gobierno vivieron un sábado de jornada de reflexión que repartieron entre deporte, paseos y comidas con la familia más cercana. Un total de 38,61 millones de españoles están llamados a votar este domingo en las que serán las decimoséptimas elecciones generales que se celebran en España en la reciente etapa democrática. Con su papeleta, los electores designarán los 350 escaños del Congreso y a los 209 del Senado entre las 895 candidaturas que concurren a estos comicios.

PP

Feijóoo, en su visita a Ceuta este sábado con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas. Reduan | EFE

El líder del PP, Núñez Feijoo, fue un poco más allá en este planteamiento y visitó Ceuta, cumpliendo así el compromiso personal establecido con el presidente de la ciudad autónoma, Juan Jesús Vivas, además de mostrar «apoyo y solidaridad con el pueblo ceutí». Hizo un recorrido que empezó por el santuario de Nuestra Señora de África y continuó por el Paseo del Revellín, una de las calles principales, además de por la tienda oficial de la Agrupación Deportiva (AD) Ceuta. La tarde está destinada por entero a su pareja y su hijo.

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PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, coge la bicicleta durante la jornada de reflexión Eva Ercolanese / PSOE | EUROPAPRESS

Por su parte, el presidente del gobierno, Pedro Sánchez dedicó su sábado al deporte y a estar con la familia. Hizo una ruta en su bicicleta de montaña junto con su mujer, Begoña Gómez, equipado con un casco con cámara. Suele combinar esta disciplina con sesiones de carrera y fuerza que integran su rutina. Este domingo votará en el colegio Nuestra Señora del Buen Consejo, ubicado en el distrito Moncloa-Aravaca, al que acudió en las elecciones generales del 23 de julio de 2023 acompañado por su esposa, Begoña Gómez.

Algo que me enseñaron las bicis, desde muy pequeño: pedalear hacia atrás no sirve de nada. ¡Buen finde a todos y a todas! ? ? https://t.co/2VBTmh8y4K — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) November 28, 2026

Vox

El líder de Vox, Santiago Abascal, anunció que pasaría un día familiar «tras mes y medio recorriendo el país». Este sábado usó sus redes sociales para denunciar «violencia política hasta en un día de reflexión» debido a la agresión sufrida por una concejal de Vox en Jaca, Marta Morena. Exigió al gobierno y al resto de candidatos condenar este suceso y pidió a los españoles «que mantengan la calma y la determinación en horas tan importantes».

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Frente Amplio

Ada Colau en un tren a Barcelona este sábado.

Tras recorrer más de 12.000 kilómetros durante la campaña, la candidata de Frente Amplio hizo un guiño al tren (servicio puesto en entredicho tras los graves accidentes mortales de Urda y Adamuz) y viajó desde la estación madrileña de Atocha a Barcelona. Pasó tiempo en casa con su pareja y su hijo y la exalcaldesa de Barcelona vuelve hoy a Madrid para seguir el escrutinio con su equipo.

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Podemos y ERC

Irene Montero y su mascota. Podemos | EFE

La coalición integrada por Irene Montero, de Podemos, y Gabriel Rufián, de ERC, se dividió entre un día de campo y deporte con comida en familia, respectivamente. Ella estuvo en el campo con su perra Rumba, en familia y en su casa. La secretaria política de la formación morada pasó el resto de la jornada en familia y en casa, «reponiendo fuerzas después de dos semanas de campaña electoral», según su entorno.

Durante el mitin de cierre de campaña, Montero auguró este viernes que vienen «tiempos muy difíciles» independientemente del resultado electoral del domingo, por el encarecimiento de la vida, la precariedad laboral y el incremento del gasto militar, y llamó a la movilización social desde el próximo lunes, día posterior a los comicios. «Pase lo que pase, el día 30 tiene que haber millones de personas en las calles», proclamó en el acto, de más de dos horas de duración y celebrado al aire libre en un polideportivo del distrito madrileño de Moratalaz.

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BNG

Pontón y Rego en la jornada de reflexión en un café de Santiago. Xoán Rey | EFE

La líder del BNG, Ana Pontón y el candidato al Congreso por A Coruña, Néstor Rego, optaron por un café con simpatizantes en la cafetería Airas Nunes de Santiago de Compostela. En el encuentro han estado presentes también la alcaldesa de Santiago, Goretti Sanmartín, y la hija de Pontón, Icía, además de militantes y simpatizantes de la formación nacionalista. La política ha señalado que el BNG llega a la jornada de reflexión después de una campaña «muy intensa» y «emocionante», en la que, según ha afirmado, han percibido «muchísima ilusión» en torno a la formación.

PSdeG

Besteiro con los suyos paseando al aire libre en Lugo antes del 29N. Pedro Eliseo Agrelo Trigo | EFE

Por su parte, el secretario xeral del PSdeG, José Ramón Gómez Besteiro, ha dedicado la jornada de reflexión de este sábado a descansar, pasear por Lugo y reencontrarse con familiares y amigos, después de quince días de campaña electoral que ha definido como «muy intensos» y en los que ha recorrido numerosos kilómetros y participado en multitud de actos. «Hoy es día de descansar, y eso es lo que vamos a hacer, yo por lo menos», ha afirmado Besteiro en un mensaje remitido a los medios, en el que explica que la campaña le ha llevado a salir de casa temprano y regresar tarde, por lo que apenas ha podido ver a sus allegados. «Hoy toca estar con ellos», ha señalado el dirigente socialista, que prevé dar un paseo por Lugo, tomar un café «con calma» y hablar de otros asuntos. «También hace falta y es muy sano», ha abundado.

Junts

Asimismo, Miriam Nogueras, cabeza de cartel de Junts en las elecciones, consistirá principalmente en pasar buenos ratos con su familia, aunque tampoco descarta practicar un poco de boxeo, una de sus aficiones favoritas.

PNV

Por su parte, la cabeza de lista del PNV al Congreso por Guipúzcoa, Maribel Vaquero, acudió al mercado de San Martín de San Sebastián, donde hizo declaraciones a los medios.