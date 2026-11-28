La estrategia de «La Peter»: de Begoña, Lula y Loles al ritmo de «Superestrella»
REDACCIÓN
ELECCIONES 29N · Exclusivo suscriptores
Sánchez se ha convertido en el «mayor activo movilizador» del PSOE para intentar dar la vuelta a las encuestas y culminar una «remontada épica»28 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Besos, bailes y banderas. El amor y la alegría son los dos pilares sobre los que se ha construido la estrategia electoral socialista, explican desde el equipo de campaña de Pedro Sánchez, rebautizado como «La