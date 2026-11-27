Documentos para el voto por correo Oscar Vázquez

El PP ha registrado este viernes un escrito urgente ante la Junta Electoral Central (JEC) para denunciar lo que califica como «graves incidencias» tanto en la entrega de la documentación para el voto por correo como en la distribución de la propaganda electoral en la recta final de la campaña. Los populares denuncian que numerosos ciudadanos que solicitaron ejercer su derecho al sufragio por vía postal han reportado no haber recibido las papeletas o haberlas recibido con retraso. El texto, al que ha tenido acceso este periódico, señala que este problema afecta igualmente a los electores temporalmente ausentes (ERTA) y a los residentes en el extranjero.

A estas quejas se suma un episodio ocurrido en la capital. Según explican desde el partido de Alberto Núñez Feijoo, la Junta Electoral Provincial de Madrid les notificó la denuncia de un particular que halló cientos de sobres con propaganda electoral del PP y de otra formación arrojados en un contenedor de residuos de la ciudad. El ciudadano aportó fotografías y un vídeo como prueba, material que Génova ha incluido en su recurso ante la JEC solicitando su remisión inmediata a la Fiscalía ante la posible existencia de un ilícito penal.

Ante este escenario, los populares exigen a Correos que detalle ante el árbitro electoral el número exacto de solicitudes admitidas, las documentaciones enviadas y entregadas, y los votos ya recibidos para su traslado a las mesas, reclamando además una investigación interna para depurar responsabilidades.

En su argumentario, los populares vinculan estas incidencias logísticas con el contexto judicial que rodea a la sociedad estatal. El PP subraya que su denuncia coincide con la decisión de una jueza de Madrid de imputar al exjefe de gabinete de Pedro Sánchez y expresidente de Correos, Juanma Serrano, y a la exdirectiva Leire Díez, por presuntos delitos de fraude en la contratación pública, prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Confianza en la plantilla de Correos

Desde el PP recuerdan que ambos ex altos cargos estuvieron al frente de la gestión del voto por correo durante las elecciones generales del 2023, un proceso sobre el que la formación asegura que han trascendido imágenes de supuesta compra de votos y cuestionamientos sobre las urnas utilizadas en el extranjero para los comicios actuales.

Pese a expresar su respaldo a la plantilla de trabajadores del servicio postal, la dirección popular manifiesta su desconfianza hacia los gestores nombrados por el Ejecutivo de Sánchez. Como cierre a su denuncia, la formación insta a la JEC a garantizar la limpieza del proceso y hace un llamamiento a sus simpatizantes para acudir «de forma masiva» a las urnas este domingo con el objetivo de lograr una victoria amplia.