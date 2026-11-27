El presidente del Consejo de Administración de RTVE, José Pablo López, compareciendo ante la Comisión Mixta de Control Parlamentario, en el Senado Marta Fernández | EUROPAPRESS

El PP ha elevado este viernes una reclamación formal ante la Junta Electoral Central (JEC) en la que denuncia la falta de neutralidad informativa por parte de Radio Televisión Española (RTVE) durante la campaña electoral. En su escrito, los populares solicitan el amparo urgente del árbitro electoral ante lo que consideran una omisión deliberada de hechos relevantes y una actitud parcial por parte de miembros de la corporación pública. Una denuncia que se produce el mismo día que estaba reservado en el ente público para la entrevista de Alberto Núñez Feijoo y a la que Génova ha dado largas.

El primer eje de la denuncia se centra en la cobertura de los servicios informativos de la cadena. Según detalla el PP en su escrito, las ediciones del Telediario 1 y del Telediario 2 de TVE silenciaron los episodios de acoso e intimidación sufridos por los candidatos populares Jon Echeverría y Ester Muñoz en la localidad guipuzcoana de Andoain. Desde la formación subrayan la gravedad de esta omisión, argumentando que se trataba de un suceso de evidente relevancia electoral que ya había sido recogido y difundido previamente por las principales agencias de noticias.

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Por otro lado, la reclamación del PP apunta directamente al comportamiento de altos cargos de la corporación. En concreto, el escrito censura la actuación del director de Desarrollo Corporativo de RTVE, Roberto Lakidain, a quien acusan de valerse de su cargo directivo y su proyección pública para pronunciarse en plena campaña sobre unas declaraciones del candidato popular Borja Sémper relativas a la programación cultural del ente. Ante estos hechos, los de Feijoo reclaman a la JEC que inste a Lakidain a retirar las publicaciones dirigidas contra Sémper y que exija a RTVE que sus directivos se abstengan de valorar las declaraciones de candidatos o partidos durante el resto del periodo electoral.

Finalmente, la denuncia de los populares señala la actitud de la periodista Silvia Intxaurrondo, a la que acusan de actuar en «rebeldía». Según expone el primer partido de la oposición, la presentadora habría utilizado tanto el espacio La Hora de La 1 como los perfiles oficiales del programa en redes sociales para manifestarse nuevamente en contra de un requerimiento previo de la propia Junta Electoral Central, el cual le exigía extremar el respeto a los principios de pluralismo político, igualdad y neutralidad informativa. Por ello, el PP pide a la JEC que reitere dicha advertencia a la corporación y supervise su cumplimiento efectivo hasta el cierre de la campaña.