Ada Colau durante el debate electoral Academia de TV | EFE

El optimismo se ha adueñado del Frente Amplio. Tras una Ada Colau a la que muchos proclaman como la gran ganadora del debate a cuatro de este jueves por la noche, también dentro de la propia coalición, los dirigentes a la izquierda del PSOE ven nuevas esperanzas de remontar los resultados que hasta este lunes —último día legal para publicar sondeos— reflejaban las encuestas. El portavoz en campaña de la alianza progresista, Pablo Bustinduy, ha reivindicado esta lectura y ha situado a la exalcaldesa barcelonesa como la vencedora del cara a cara entre los cuatro principales partidos que concurren a los comicios del próximo 29 de noviembre. «En un país en el que no nos ponemos de acuerdo ni en si la tortilla debe llevar cebolla o no, todos estamos de acuerdo en que Ada Colau ganó por goleada», ha defendido el también ministro de Derechos Sociales.

Y con ese clima de optimismo, el Frente Amplio afronta la última jornada de campaña. La coalición considera que el buen desempeño de Colau en el debate puede servir para contrarrestar la estrategia del PSOE, que desde que comenzó de manera oficial la campaña, y de manera más acusada durante el tramo final de la campaña, ha apelado al voto útil para concentrar el sufragio de izquierdas en torno a los socialistas. Una estrategia que, según las encuestas, estaba funcionando, puesto que se estaba registrando un importante trasvase de votos de la alianza a Ferraz.

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Frente a ese planteamiento, Bustinduy ha defendido que el Frente Amplio llega al domingo en condiciones de dar la sorpresa. «Llevamos días diciendo que la campaña del Frente Amplio va a ser la sorpresa. Los apoyos a nuestra candidatura se han multiplicado en los últimos días», ha asegurado, antes de elevar todavía más la apuesta: «Igual que Ada Colau ganó ayer el debate, el domingo vamos a ganar las elecciones».

En la coalición creen, además, que Colau protagonizó el debate que la izquierda llevaba días esperando y necesitaba para plantar cara al bloque de la derecha conformado por Alberto Núñez Feijoo y Santiago Abascal. La lectura que hacen desde el Frente Amplio es también una especie de dardo a la estrategia seguida por Pedro Sánchez en el cara a cara de la semana pasada con el líder de la oposición, que interpretaron como una renuncia a disputar con contundencia el escenario de un eventual Gobierno de PP y Vox. Frente a aquella imagen, sostienen, Colau se presentó anoche como una candidata dispuesta a plantar cara a la derecha y a defender un programa propio, con la vivienda, los servicios públicos y los derechos de las mujeres como principales banderas. «El debate de ayer demostró que estamos a la altura de lo que necesita el país, que estamos hablando de las necesidades de los españoles y de las españolas y que los problemas que están sobre la mesa tienen solución», ha defendido Emilio Delgado, dirigente del Frente Amplio. Es decir, ser la candidata que los votantes progresistas «necesitaban».

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Ahora, el reto para el Frente Amplio es convertir ese impulso que creen haber conseguido a raíz del debate en votos que multipliquen las fuerzas en el Congreso que salga elegido de las urnas el domingo. La coalición afronta las últimas horas de campaña convencida de que todavía puede dar la vuelta a unos pronósticos que hasta el lunes le eran desfavorables y convertir la sensación de remontada en representación. «El Frente Amplio va a ser la sorpresa este domingo», ha insistido Bustinduy, que ha llamado a sus simpatizantes a participar en el acto de cierre de esta tarde en Madrid y a ser «partícipes de esta remontada épica».