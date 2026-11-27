La exconselleira de Política Social Fabiola García eligió ser retratada en la plaza del Obradoiro, en Santiago. XOAN A. SOLER

Quiere replicar el modelo gallego a nivel nacional. La que fue conselleira de Política Social durante ocho años, Fabiola García (Ribeira, 1985), candidata popular al Congreso, justifica que Igualdad deje de ser un ministerio, habla