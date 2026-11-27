Fabiola García, candidata del PP al Congreso: «Feijoo dejó claro que el aborto es un derecho innegociable»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La exconselleira afirma que respetarán la Constitución, el Estado de las autonomías y la igualdad aunque deban gobernar con Vox27 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Quiere replicar el modelo gallego a nivel nacional. La que fue conselleira de Política Social durante ocho años, Fabiola García (Ribeira, 1985), candidata popular al Congreso, justifica que Igualdad deje de ser un ministerio, habla