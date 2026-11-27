Sánchez y Feijoo en el debate a cuatro organizado por la Academia de la Televisión. DPA vía Europa Press | EUROPAPRESS

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha acusado este jueves al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, de recurrir a la «estrategia del avestruz» en el debate a cuatro y no responder a sus preguntas. Así, ha dicho que, aunque «esconde la cabeza» como el «avestruz», los ciudadanos han visto «todas las vergüenzas» y se ha mostrado confiado en que esta vez sí que logrará llegar al Palacio de la Moncloa. «Esta vez sí vamos a conseguirlo», ha exclamado Feijoo desde L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), junto al candidato número uno al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona, Xavier García Albiol; al alcalde de Castelldefels y presidente del PP provincial, Manu Reyes; y al presidente del PP de Cataluña; Alejandro Fernández. El gallego aseguró que acudió «tranquilo» al debate a cuatro porque fue con la «verdad» y no a «engañar» a nadie. «Yo no tengo nada que temer. Quien dice la verdad duerme bien la víspera y yo dormí bien. La tensión estaba en el otro atril», ha dicho. Así, ha señalado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, acudió a ese debate a «defenderse de sí mismo» y a «mantener su puesto» mientras que él fue a «defender a la gente» y a que los ciudadanos «mantengan su puesto de trabajo».

Tras recriminar a Sánchez que no contestara a sus preguntas, pese a que se las había hecho hace una semana en el cara a cara, utilizando lo que ha llamado la «estrategia del avestruz». Sin embargo, le ha advertido de que «todo se sabrá» y «tendrá consecuencias». «Del primer debate dijeron que había seguido la estrategia de Obama. ¿Os acordáis, no? Mucha educación, es una persona muy educada. ¿Y ayer qué estrategia siguió entonces? Yo os digo como se llama: la estrategia del avestruz. Cabeza bajo tierra y esperar que pase. Ahora bien, el avestruz tiene un problema, esconde la cabeza y todos los demás siguen viendo lo que pasa», ha dicho, para recalcar que, aunque «esconda» la cabeza, la gente «ha visto todas las vergüenzas».

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El candidato del PP ha recalcado que «todas las preguntas» que Sánchez no ha querido contestar en el debate, las van a responder los ciudadanos en las urnas el domingo. «Yo sí tengo respuestas, las he dado: verdad, decencia y gestión. Esas son mis respuestas», ha exclamado, ante unas 1.500 personas que han acudido al hotel en Hospitalet y que le han ovacionado en numerosas ocasiones. Feijoo, que arrancó la campaña electoral en Badalona hace 15 días, ha dicho que estaba «muy contento» de regresar a Cataluña y ha subrayado que es «la comunidad en la que más he estado en los últimos cuatro años» desde que es presidente del Partido Popular.