Imagen de archivo de un cartero entregando votos en un colegio electoral de A Coruña Marcos Míguez

Correos procesó hasta el cierre registrado ayer del voto vía postal 1.012.033 votos para las elecciones generales de este domingo. Dicha cifra representa el 92,03 % de las 1.099.691 solicitudes aceptadas inicialmente y supone, según la empresa pública postal, un incremento de participación electoral anticipada de un 8,86 % respecto a los comicios generales del 10 de noviembre de 2019, la referencia que Correos apunta que es la más comparable con la cita con las urnas actual por celebrarse ambas en otoño. Entonces se contabilizaron 929.674 votos, cifra muy lejana, sin embargo (-59,05 %) a los 2.471.932 gestionados en las generales de julio de 2023, momento en el que las vacaciones estivales llevaron a utilizar de manera extraordinaria la posibilidad del voto por correo, recuerda la empresa postal. Añade es su comunicación haber puesto a disposición del 100 % de los solicitantes de voto por correo el 100 % de las documentaciones electorales precisas, bien mediante entrega en mano en el domicilio señalado o a través de aviso en sus oficinas.

Del más millón de papeletas que serán entregadas en las urnas por los carteros, Galicia suma 66.051 votos ya admitidos. A Coruña lidera dicho volumen con 27.105 sufragios y Pontevedra alcanza los 21.886, mientras que Lugo registra 8.778 y Ourense, 8.282. Andalucía es la comunidad con un mayor volumen de sobres validados en las oficinas postales (187.510), seguida de Madrid (134.105), Cataluña (115.239) y Comunidad Valenciana (80.527). La participación electoral por correspondencia, además de en Galicia se ha incrementado respecto al 2019 en comunidades como País Vasco, Cataluña, Andalucía, Canarias o Baleares. En cambio, ha disminuido en Madrid y Aragón, cuyos presidentes autonómicos fueron los que más sospechas han vertido sobre el proceso postal, y también lo ha hecho respecto a los comicios de hace siete años en Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Comunidad Valenciana, Asturias, Cantabria, La Rioja y Melilla.

El ligero ascenso en la participación del voto adelantado por correo respecto a la convocatoria de noviembre del 2019 se produce pese a la controversia política generada con las dudas suscitadas sobre la limpieza del proceso de participación electoral por correspondencia, expresadas tanto desde el PP como por Vox. El líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, advirtió en el arranque de la precampaña de que, pese a confiar en los carteros y empleados públicos, no confiaba en «los directivos de Correos», y esta semana insistió en que «Sánchez y limpieza electoral son dos conceptos bastante contradictorios». La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, llegó a llamar directamente a evitar esta modalidad de sufragio.

Frente a dichas críticas, Correos asegura que ha movilizado todos sus recursos organizativos, tecnológicos y humanos para garantizar el cumplimiento del servicio público, aplicando durante los últimos días medidas de refuerzo como repartos extraordinarios en fin de semana y la apertura en festivos locales en varios municipios el miércoles y jueves, últimas jornadas para depositar el voto en las oficinas postales. La empresa pública anuncia que el domingo volverá a activar un operativo especial con más de 15.000 empleados y 7.400 vehículos. Antes de la apertura de los colegios, un primer equipo entregará los votos en custodia en las 61.033 mesas electorales distribuidas en 22.493 locales de los 8.132 municipios españoles. A lo largo del día, otros trabajadores trasladarán los últimos envíos recibidos y, tras el cierre de las urnas, recogerán el denominado tercer sobre con el resultado del escrutinio en cada mesa.