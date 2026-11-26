El líder de Vox Santiago Abascal (d) interviene durante un acto de campaña de esta formación Eloy Alonso | EFE

Los representantes de Vox en la Diputación Permanente del Congreso no van a asistir a su reunión de este jueves para denunciar su uso a tres días de las elecciones para convalidar cinco reales decretos, lo que consideran un «fraude electoralista» del Gobierno.

«No contarán con Vox para sus trampantojos», han señalado desde la formación que lidera Santiago Abascal, que rechaza el uso de la Diputación Permanente en los últimos días de una legislatura «agónica» para sacar adelante «lo que (el Gobierno) no ha sido capaz de aprobar en el pleno por falta de mayoría».

Para Vox, la Diputación Permanente no reproduce de manera proporcional la composición de la Cámara. Por ello, han recordado, han pedido en dos escritos la suspensión de las sesiones, el voto ponderado por grupos según su composición a 5 de octubre y que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, no votara.

La Diputación Permanente, han añadido, «no es una instancia de reconsideración de los textos normativos derogados por el pleno del Congreso», ni tampoco puede usarse como «herramienta electoralista» para convalidar decretos leyes que son «compras de votos encubiertas» y que, además, «comprometen claramente el presupuesto del próximo Ejecutivo».