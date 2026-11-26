El 29 de octubre del 2022 se celebraron las últimas elecciones en las cofradías de pescadores gallegas, con votaciones como esta, en el pósito de Carril. Martina Miser

A tres días de que los españoles acudan a las urnas y a un día de que finalice la campaña electoral y se abra la jornada de reflexión, los candidatos del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio participarán a las 22.00 horas de este jueves en un debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión. ¿Tienes decidido ya tu voto?, ¿vas a esperar después de este encuentro?, ¿esperarás a la jornada de reflexión? o ¿lo decidirás el 29N?

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