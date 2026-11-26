Vota y opina: A tres días del 29N, ¿has decidido ya tu voto?
REDACCIÓN
ELECCIONES 29N
¿Tienes decidido ya tu voto o vas a esperar a como se desarrolla el debate a cuatro para tomar una decisión?26 nov 2026 . Actualizado a las 17:09 h.
A tres días de que los españoles acudan a las urnas y a un día de que finalice la campaña electoral y se abra la jornada de reflexión, los candidatos del PSOE, PP, Vox y Frente Amplio participarán a las 22.00 horas de este jueves en un debate a cuatro organizado por la Academia de Televisión. ¿Tienes decidido ya tu voto?, ¿vas a esperar después de este encuentro?, ¿esperarás a la jornada de reflexión? o ¿lo decidirás el 29N?
Vota y deja tu opinión en los comentarios.