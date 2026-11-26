Las candidata de Frente Amplio Ada Colau interviene en un mitin en Las Palmas de Gran Canaria. Angel Medina G. | EFE

Alrededor de 80 excargos de Podemos y de sus antiguas confluencias han mostrado su apoyo a Frente Amplio para el 29N, como la exalcaldesa de Madrid, Manuela Carmena, la cofundadora de la formación morada, Carolina Bescansa o el exdiputado autonómico y exsenador de los morados, Ramón Espinar.

En un manifiesto titulado En defensa de lo común y nuestra democracia, votamos Frente Amplio, al que ha tenido acceso Efe, también figura el nombre de Alberto Garzón, exministro en el Gobierno de coalición de PSOE y Unidas Podemos y exlíder de IU.

Izquierda Unida, que en su momento formó parte de coaliciones con Podemos, es junto a Más Madrid, Movimiento Sumar y los comunes uno de los partidos impulsores de Frente Amplio, la coalición de izquierdas heredera de Sumar que se presenta en las elecciones generales del próximo domingo.

Los firmantes señalan en el texto que fueron «protagonistas de la historia de este país de la mano de Podemos y de las candidaturas del cambio a partir del 2014» y ahora sienten «la obligación de hacer público» su apoyo a Frente Amplio y sus diferentes alianzas territoriales para el 29N.

«Del cuestionamiento a la democracia y sus valores no nos protegen las promesas vacías ni las recetas caducas de partidos que nunca cumplen, sino las decisiones firmes de quienes han llegado al Gobierno con nuestro apoyo», añaden. Y, a continuación, citan medidas impulsadas por el actual Gobierno de coalición de PSOE y Sumar (ahora Frente Amplio), como subir el salario mínimo, regular el mercado laboral u «obligar a las grandes tecnológicas a cumplir la ley».

En opinión de los firmantes, Frente Amplio será la opción que «mejor se ocupe de cuidar la democracia, nuestros derechos y libertades» y por eso han pedido el voto para esta candidatura a todas aquellas personas que se sintieron representadas «en la movilización política y electoral que inició Podemos en 2014».

El manifiesto lo suscriben varios exrepresentantes de Podemos como el primer secretario de organización Sergio Pascual; las exdiputadas en el Congreso Tania Sánchez y Gloria Elizo (quien a su vez ejerció la vicepresidencia en la Mesa de la Cámara Baja); la eurodiputada Tania González; y miembros del primer Consejo Ciudadano de la formación morada como Germán Cano, Alberto Montero y Jorge Lago. Y también políticos que ahora pertenecen a formaciones integradas en Frente Amplio, como Joan Mena o Aina Vidal, ambos de los comunes, o Guillermo Zapata, de Movimiento Sumar, entre otros.