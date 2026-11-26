La diputada socialista Obdulia Taboadela eligió ser retratada en la plaza de Pontevedra, en A Coruña. Marcos Míguez

Hija, madre y pareja de gallegos, Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) siente que vuelve a casa cada vez que pisa A Coruña, adonde llegó hace casi tres décadas por amor. De cumpleaños en plena campaña, la