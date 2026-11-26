Obdulia Taboadela, candidata socialista al Congreso: «El discurso racista del PP y Vox demuestra que no deben gobernar»
REDACCIÓN / LA VOZ
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La cabeza de lista del PSOE a la Cámara Baja por A Coruña advierte de que las rebajas fiscales anunciadas por la derecha recuerdan a los recortes de la «motosierra» de Milei26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Hija, madre y pareja de gallegos, Obdulia Taboadela (Madrid, 1964) siente que vuelve a casa cada vez que pisa A Coruña, adonde llegó hace casi tres décadas por amor. De cumpleaños en plena campaña, la