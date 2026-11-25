Rodrigo Vázquez, xornalista e presentador: «As residencias dos maiores non poden ser unha carga inasumible»
ELECCIONES 29N
O gañador de dous Premios Mestre Mateo aposta por protexer a cidadanía no ámbito dixital26 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Saber y ganar e Atrápame se podes son dous concursos televisivos que presenta o xornalista Rodrigo Vázquez Rodríguez (Ourense, 1987). Gañador de dous Premios Mestre Mateo, estas son as medidas polas que apostaría.
1- Acceso á vivenda. É unha necesidade básica, non pode converterse exclusivamente nun activo de investimento. Deberían impulsarse medidas que permitan á xente nova e non tan nova acceder á súa primeira vivenda, con prezos acordes aos salarios reais.
2- Investir en talento e coidar dos maiores. A educación e a sanidade públicas deben ser vitais no conxunto do Estado. Tamén coidar de quen nos coidou: garantir unha atención digna aos maiores, favorecer as condicións dos coidadores e o acceso ás residencias sen que supoña unha carga económica inasumible para quen o precise, que cada vez é máis xente.
3- Protexer a cidadanía no ámbito dixital. A tecnoloxía trouxo avances extraordinarios, pero tamén novos riscos. É necesario esixir unha maior responsabilidade ás grandes plataformas tecnolóxicas, protexer especialmente os menores e combater a desinformación e os algoritmos que favorecen a crispación. A tecnoloxía debe estar ao servizo das persoas e non converterse nunha ameaza para a convivencia e a saúde.
4- Respecto institucional e cordialidade política. Todo o que propón o adversario está mal, mesmo antes de escoitalo. Boto de menos unha política que confronte ideas e non persoas. En Galicia tivemos exemplos como Fraga e Beiras.