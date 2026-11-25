Varias personas se protegen de la lluvia con paraguas Paco Paredes | EFE

Este fin de semana está previsto la llegada de un nuevo frente en Galicia, el enésimo en este mes tan húmedo. Ahora mismo la duda es a qué hora exactamente tiene previsto entrar por el oeste de la comunidad. Este dato resulta fundamental para el pronóstico del próximo domingo, sobre todo cuando se abran los colegios.

Si hacemos caso del modelo del centro europeo de predicción, uno de los mejores del mundo, el frente cruzará el noroeste peninsular durante toda la jornada del sábado y la madrugada del domingo, cuando las precipitaciones podrían ser localmente intensas en las Rías Baixas y el suroeste coruñés.

Si se cumple este pronóstico, la jornada electoral del 29 de noviembre comenzaría con la típica configuración de chaparrones que podrán caer en cualquier punto de la comunidad. Esta situación de precipitaciones intermitentes se mantendría durante la primera mitad del día.

Pero a medida que vaya avanzado las horas comenzará a entrar el anticiclón con sus vientos de componente norte. La influencia de las altas presiones permitirá que haya una mejoría progresiva de las condiciones meteorológicas que será apreciable en la mitad sur por la tarde y sobre todo cuando los colegios ya estén cerca de la hora del cierre.

En cuanto a las temperaturas valores normales para la época, con máximas oscilando entre los 10 y los 14 grados y mínimas entre los 7 del interior y los 11 de la costa.