La actriz Loles León, en un mitin del PSOE en Barcelona junto al presidente del Gobierno y candidato socialista, Pedro Sánchez. Quique Garcia | EFE

Después de que artistas catalanes como Aitana, Rosalía y Estopa llamaran al voto progresista, la actriz Loles León se sumó este martes por sorpresa a un multitudinario mitin de Pedro Sánchez en Barcelona, en el que también participó a través de una grabación el cantautor Joan Manuel Serrat. «Lo que ha costado conseguir no lo podemos dejar. Ni un paso atrás, hay que luchar. Yayas, tenemos que luchar por nuestros nietos», clamó la intérprete ante un auditorio que coreaba su nombre. El secretario general del PSOE y candidato a la reelección ya había advertido en un vídeo de que «el PP y Vox lo tienen claro: menos derechos y libertades para las mujeres. Pero no se lo vamos a permitir, el próximo 29 de noviembre hay que votar rojo para frenar la involución». El socialista protagonizó por la tarde dos mítines en Huesca y Barcelona, los dos últimos antes del cierre de campaña en Madrid el próximo viernes.

En el primero, una provincia que reparte tres escaños, Sánchez instó a «optimizar» el voto en circunscripciones pequeñas y a «frenar la negrura» que representan los proyectos políticos del PP y Vox. «Y después del 29N nos entenderemos con todas las izquierdas [...], pero ahora, a ganar las elecciones», agregó. «A cada insulto, un voto; a cada amenaza de derogación y a cada mentira, otro voto, y así hasta tener una mayoría absoluta el próximo domingo», llamó el presidente del Gobierno, quien auguró que el PP perderá las elecciones y «tendrá que abrir un proceso de reflexión sobre qué alternativa quiere proponer a la ciudadanía que, sin duda, no puede ser ni los insultos ni la oposición destructiva». Ante las 2.500 personas que llenaban un pabellón de la capital oscense, el jefe del Ejecutivo no ahorró optimismo: «Que se vayan preparando el 29 de noviembre para una remontada épica y una gran victoria».

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Loles León mitinea en Barcelona

En el segundo mitin, en la capital catalana y ante 10.000 asistentes, Sánchez anunció que reformará la Ley de Defensa Nacional si gana estos comicios para prohibir que España pueda participar en guerras «ilegales» como la de Irak del 2003 o la actual en Irán.

Desde el escenario, Loles León reclamó recordar a los hombres y mujeres que han luchado en las pasadas décadas, en referencia velada a la dictadura franquista, y pidió a las abuelas «dejar un legado de un país democrático» y convencer a los «que no están viendo la realidad de lo que se nos viene encima».

Feijoo, en Alicante

Ante más de 3.000 personas, el jefe de la oposición, Alberto Núñez Feijoo, intervino en un mitin en Alicante, en el que acusó a Sánchez de «fallar» a las mujeres y denunció su «hipocresía» en materia de feminismo, la víspera del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, que se celebra hoy. «¿Quiénes son los referentes feministas de Sánchez? ¿Ábalos, Koldo y Paco Salazar?», se preguntó, antes de prometer que «en España no habrá sitio para quien no respete a las mujeres ni a las personas LGTBI».

El líder del PP resaltó las consecuencias de la ley del «solo sí es sí», los fallos en las pulseras antimaltrato y los problemas de seguridad que muchas mujeres tienen en las calles, especialmente en Ceuta. «Me comprometo a realizar una auditoría completa del escándalo de las pulseras. Y eso también lo pagarán», avisó, para recordar que la Fiscalía Europea está «investigando a qué se ha dedicado» ese dinero.

Acompañado del presidente de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, entre otros, Feijoo aludió a que la jefa del clan de los Rocho «ha cantado» ante los tribunales, reiterando que las cloacas socialistas la contactaron para eliminar a la jueza Beatriz Biedma, encargada del caso David Sánchez. «¿Quién dio la orden? ¿Quién del PSOE o del Gobierno ordenó usar el crimen organizado para eliminar a la juez que investigaba a su hermano? ¿Cómo van a querer que nos olvidemos de esto?», se cuestionó.

El político popular opinó que el jefe del Ejecutivo está «tan desesperado» que ha convertido «la campaña del amor y los bailecitos» en la campaña de «intentar meter miedo a todo el mundo con que viene el PP». Y apeló a la movilización «hasta el último momento», «barrio a barrio, pueblo a pueblo, calle a calle».