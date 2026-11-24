Documentos a los que ha tenido acceso TodoAlicante.

Mientras vecinos y servicios de emergencia se afanaban en rescatar los cadáveres de las primeras víctimas mortales de la segunda tragedia ferroviaria del año en la red de alta velocidad, esta vez en Urda (Toledo), el Ministerio de Transportes seguía adelante con la contratación de clases de yoga, pilates y fitness para sus empleados, según ha podido conocer en exclusiva TodoAlicante. Tan solo 82 minutos después del trágico accidente, que dejó 69 muertos y varias decenas de heridos de diversa gravedad, la Junta de Contratación del departamento que dirigía entonces Óscar Puente inició una reunión telemática en la que acordó proponer la adjudicación de estos servicios deportivos para su sede central de Madrid.

Así lo acreditan varios documentos, a los que ha tenido acceso TodoAlicante, que fijan el comienzo de la sesión a las 10.15 horas del pasado 28 de octubre. Para entonces, la tragedia ya había sacudido al país.

A las 8.53 horas, un AVE había colisionado con un Iryo detenido en las vías a la altura de la localidad toledana de Urda. Apenas 17 minutos después, a las 9.10, Adif comunicaba la interrupción de la línea por «un alcance entre dos trenes». Renfe lo hacía a las 9.25 horas. Y antes de que la Junta de Contratación comenzara su reunión, el Gobierno y el PP ya habían anunciado la suspensión de sus respectivas agendas.

La magnitud de la tragedia comenzaba a hacerse evidente. Las primeras informaciones, difundidas poco antes de la reunión, confirmaban al menos diez fallecidos, una cifra que las autoridades advertían que podía aumentar a medida que avanzaban las labores de rescate.

Pero la reunión se celebró. Duró apenas media hora. Concluyó a las 10.45 horas, bajo la presidencia de Jesús Fumanal Orús, subdirector general de Administración y Gestión Financiera. También participaron otros seis miembros de la Junta de Contratación, entre ellos representantes de la Abogacía del Estado y de la Intervención Delegada.

Durante esos treinta minutos se desgranaron una decena de puntos del orden del día, cuatro de ellos relacionados con las clases de yoga, pilates y fitness en su sede central, situada en el Paseo de la Castellana nº 67 de Madrid.

La Junta abrió y valoró la única oferta presentada en plazo de las tres mercantiles que pugnaban por la licitación, propuso adjudicar el contrato y acordó solicitar a la empresa mejor clasificada la documentación necesaria para continuar con el procedimiento.

Sportmadness Eventos SL fue la única sociedad que presentó una oferta en plazo. Su propuesta obtuvo la máxima puntuación, 100 puntos: 49 por el precio y 51 por la calidad del servicio y las mejoras planteadas. Las otras dos compañías quedaron fuera del procedimiento al no presentar sus ofertas dentro del plazo establecido.

La concesión

La concesión salió a licitación por 461.915,20 euros, de los que 153.971,73 corresponden al primer año. El contrato contempla doce meses iniciales y la posibilidad de prorrogarlo otros dos años. Sin embargo, esa cantidad no saldrá íntegramente de las arcas públicas, ya que buena parte de los ingresos previstos procederá de las cuotas que paguen los propios empleados por asistir a las clases o utilizar el gimnasio.

Transportes tiene 2.454 empleados y estima que tan solo 164 utilizarán las nuevas instalaciones

Los datos oficiales cifran en 2.454 los empleados del departamento ministerial, repartidos entre sus distintas sedes y organismos. Para calcular la viabilidad económica de la concesión, Transportes estima que 164 trabajadores utilizarán la sala de fitness y otros tantos se apuntarán a las clases de yoga y pilates, aunque ambas previsiones pueden incluir a las mismas personas

El Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible sí asumirá parte de los gastos. Además de poner a disposición de la mercantil las instalaciones de su sede central y hacerse cargo del agua, la electricidad y la limpieza, aportará 7.488,88 euros anuales, sin IVA, para sufragar parte del alquiler de la maquinaria, según la oferta presentada por Sportmadness.

A ello se suma el valor estimado del uso de los locales, cifrado en 39.373,20 euros al año, y otros 7.294,05 euros correspondientes a suministros y limpieza.

En la memoria justificativa del contrato, Transportes explica que las clases de yoga, pilates y fitness «resulta necesaria para impulsar políticas activas de promoción de la salud laboral, favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, y contribuir a la mejora del bienestar físico y psicológico del personal al servicio del Departamento Ministerial». También reconoce que no dispone de personal propio suficientemente cualificado para hacerse cargo de estos servicios, de ahí que haya recurrido a una empresa externa.

Al día siguiente de la tragedia de Urda, el Ministerio requirió a Sportmadness Eventos SL la documentación necesaria para continuar con la adjudicación, mientras las familias luchaban por conocer si sus seres queridos estaban muertos o seguían con vida en algún hospital tras el segundo accidente ferroviario en la alta velocidad española en apenas 10 meses.