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El cantautor Joan Manuel Serrat y la actriz Loles León han mostrado este martes públicamente su apoyo al presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en el mitin organizado por el PSC en Barcelona y han pedido votar para no perder los derechos adquiridos.

Desde el escenario, León ha pedido recordar a los hombres y mujeres que han luchado en las pasadas décadas, en referencia velada a la dictadura franquista, y ha subrayado que «con lo que ha costado» conseguir derechos, ahora no se puede dar «ni un paso atrás».

La actriz pidió a la ciudadanía y en concreto a las mujeres mayores, a las abuelas, «dejar un legado de un país democrático» y a los jóvenes les ha pedido movilizarse con todas las personas que conozca y convencer a los «que no están viendo la realidad de lo que se nos viene encima».

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Serrat intervino a través de un vídeo proyectado en el acto y afirmó que el domingo la ciudadanía está llamada a ejercer su derecho al voto en una elección «trascendental» donde se elegirá entre dos formas de ver el mundo». El cantautor aseguró que además de un derecho, «tal como están las cosas, también es un deber».

«Los derechos que hoy parecen una cosa tan natural, como si lo hubiésemos tenido toda la vida, han costado mucho, es resultado de la lucha de muchas mujeres y muchos hombres que han dejado su sangre y su vida para que el domingo podamos ir a votar», remarcó.

Sánchez quiere prohibir que España participe en guerras «ilegales»

El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, se ha comprometido a reformar la Ley de Defensa Nacional si gana las elecciones de este domingo 29 de noviembre, para prohibir que España pueda participar en guerras «ilegales» como la de Irak del año 2003 o la actual en Irán.

Sánchez ha hecho este anuncio este martes durante un mitin de campaña en Barcelona —«una ciudad de paz», según indició— ante unos 10.000 asistentes entre los que han accedido al recinto y los que se han tenido que quedar fuera, a cinco días de que se abran las urnas.

Aunque en su discurso se refirió a la Ley de Seguridad Nacional, fuentes de Moncloa han precisado a continuación que se refería a la Ley de Defensa Nacional, que regula la participación de España en un conflicto.

«En la próxima legislatura modificaremos la Ley de Seguridad Nacional para que España nunca participe en una guerra ilegal como la que vivimos hace 20 años en Irak o como la que estamos viviendo hoy en Irán», ha trasladado.