Pedro Sánchez, en el mitin del Multiusos Fontes do Sar de Santiago Paco Rodríguez

Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un impuesto incorporado al programa socialista dirigido a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos.

Así lo explica el jefe del Ejecutivo en un vídeo que ha publicado en su cuenta de la red X, en el que tira una moneda al aire y dice que si sale cara «pagan los ultrarricos y si sale cruz, también».

En el vídeo se precisa «las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar por lo que les corresponde», no obstante no explica en qué consistirá el citado impuesto, ni cuál será el porcentaje. Aunque el PSOE sí señala que se les quitarán las bonificaciones y exenciones y que con ello esperan recaudar 2.000 millones más.

Leer más: Sánchez considera que Feijoo está «desacoplado a la España del siglo XXI» e insiste en que le ganó «de largo» en el debate

Un dinero que el candidato socialista quiere utilizar para promocionar «vivienda protegida, blindar las pensiones y crear una prestación por crianza de hijo que va a beneficiar a millones de personas, entre otras cosas».