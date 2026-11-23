Sánchez promociona un impuesto para los ultrarricos
ELECCIONES 29N
La medida, incluida en el programa electoral del PSOE, gravará los patrimonios de quienes atesoren más de 100 millones de euros para recaudar 2.000 millones destinados a vivienda, pensiones y crianza23 nov 2026 . Actualizado a las 09:41 h.
Pedro Sánchez, ha anunciado hoy un impuesto incorporado al programa socialista dirigido a los ultrarricos para promocionar vivienda protegida, blindar las pensiones y una prestación por la crianza de hijos.
Así lo explica el jefe del Ejecutivo en un vídeo que ha publicado en su cuenta de la red X, en el que tira una moneda al aire y dice que si sale cara «pagan los ultrarricos y si sale cruz, también».
En el vídeo se precisa «las fortunas superiores a 100 millones de euros tendrán que pagar por lo que les corresponde», no obstante no explica en qué consistirá el citado impuesto, ni cuál será el porcentaje. Aunque el PSOE sí señala que se les quitarán las bonificaciones y exenciones y que con ello esperan recaudar 2.000 millones más.
Un dinero que el candidato socialista quiere utilizar para promocionar «vivienda protegida, blindar las pensiones y crear una prestación por crianza de hijo que va a beneficiar a millones de personas, entre otras cosas».