El cabeza de lista de ERC, Gabriel Rufián. Javier Fernández | EUROPAPRESS

El candidato de ERC a las elecciones generales del 29N, Gabriel Rufián, se ha convertido en diana de las críticas en las redes sociales, especialmente X, por su respuesta a una entrevista en la que asegura que vive de alquiler. El problema: en el vídeo del test de carácter electoral Rufián duda antes de responder si «vive de alquiler o de propiedad» y la duda crece al ser preguntado por qué porcentaje de sus ingresos destina a la vivienda. «Pufff…. Mucha pasta…. Puffff… casi la mitad» responde el republicano.

Se da el caso de que el sueldo de Rufián como diputado, sumados los diversos pluses por portavocía, comisiones o o residencia, asciende a 139.710 euros anuales según Newtral, lo que ha desatado la imaginación de las redes, que sitúan al republicano entre el Palacio de Versalles y una vivienda «en el Upper East Side con jardín japonés y barbacoa de diseño».

La polémica la ha iniciado la líder de Aliança Catalana, Sílvia Orriols, muy activa en redes sociales. «Un farsante que duda a la hora de responder si vive de alquiler o de propiedad y que cobrando 140.000 euros anuales afirma que destina al alquiler la mitad de su nómina» le recrimina la líder de la ultraderecha independentista para acabar preguntándole «dónde vives, Rufián». Y el debate se ha multiplicado, especialmente entre perfiles habituales de Aliança y Junts.

Unas críticas animadas por las duras posiciones de Rufián en contra de la especulación y los fondos buitres. El republicano ha defendido la intervención del Gobierno en el mercado de la vivienda, que a su juicio es incapaz de garantizar el «derecho a la vivienda», un derecho que considera «sagrado».

«Si tú te quieres hacer rico, pues con otra cosa» repite en sus mítines al hablar de vivienda. El programa de ERC propone prohibir subir la fiscalidad a las viviendas dedicadas a alquiler turístico, de temporada o vacías como medida para luchar contra la especulación. Un aumento de la fiscalidad que Rufián ha definido en las últimas horas: «Tienes una segunda vivienda, pagas un 20, un 30, un 40 % más de impuestos», propone. Y continúa aumentando los porcentajes conforme crece el patrimonio inmobiliario: «Tercera vivienda, un 50; cuarta, un 60; quinta, un 70, un 80. No puedo ser más claro».