El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, y el expresidente del Congreso y exministro de Defensa, José Bono (c), en un mitin electoral. Víctor Fernández | EUROPAPRESS

Ministros socialistas de los gobiernos de José Luis Rodríguez Zapatero han mostrado públicamente su apoyo al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, ante las elecciones generales del 29 de noviembre en las que, según han defendido, España se juega «mucho más que una mayoría parlamentaria» ante la posibilidad de un Ejecutivo de coalición del PP en el que pueda entrar Vox.

«Nos jugamos el modelo de sociedad, los valores democráticos y el país que hemos querido y que queremos dejar a nuestros hijos y nietos», ha defendido el manifiesto firmado por veinte ministros socialistas de los gobiernos de Zapatero, donde también han subrayado que, en un momento «tan crucial», respaldan el proyecto del PSOE que «hoy representa Pedro Sánchez».

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En concreto, han firmado el texto en apoyo al presidente del Gobierno el que fuera ministro de Industria, Turismo y Comercio, Miguel Sebastián; la exministra de Sanidad, Política Social e Igualdad Leire Pajín; los exministros de Fomento Magdalena Álvarez y José Blanco; el exministro de Exteriores Miguel Ángel Moratinos; el exministro de Industria y expresidente de la Generalitat, José Montilla; el exministro del Interior Antonio Camacho; el exministro de Trabajo Jesús Caldera; la exministra de Agricultura y Medio Ambiente Elena Espinosa; la exministra de Educación Mercedes Cabrera; o la exministra de Vivienda Beatriz Corredor.

También Sánchez ha recibido el apoyo de Rosa Aguilar, que fue ministra de Medio Ambiente y Medio Rural y Marino; de los exministros de Justicia Mariano Fernández Bermejo y Juan Fernando López-Aguilar; de Trinidad Jiménez, quien ocupó las carteras de Sanidad y Política Social y posteriormente de Asuntos Exteriores y de Cooperación; de Manuel Chaves, que fue presidente de Andalucía, vicepresidente tercero del Gobierno y ministro de Política Territorial; así como de Ramón Jáuregui, exministro de la Presidencia; José Bono, exministro de Defensa; Valeriano Gómez, exministro de Trabajo e Inmigración; y Joan Clos, exministro de Industria, Turismo y Comercio.

Para los firmantes, España se encuentra «ante una encrucijada que marcará el rumbo del país durante generaciones». «Las próximas no son unas elecciones más», han recalcado los exministros, que también han avisado que, «por primera vez en nuestra historia democrática, la extrema derecha puede entrar en el gobierno y reproducir esquemas del pasado que tanto nos han hecho sufrir».

Así, los exministros socialistas han indicado que no ignoran «los errores que se hayan podido cometer» en el Gobierno de Sánchez, ni menosprecian «las soluciones que puedan parecer insuficientes». «La autocrítica forma parte de la cultura democrática y de la acción de quienes hemos tenido responsabilidades públicas. Pero sería un grave error perder de vista lo verdaderamente importante», han advertido.

En este contexto, han reiterado que, en un hipotético gobierno con la ultraderecha, «está en riesgo el futuro de los derechos sociales, las libertades, la igualdad, la solidaridad, la cohesión territorial, la memoria democrática y la protección de quienes más necesitan el amparo de los poderes públicos». «Peligra gravemente nuestra contribución a Europa y al multilateralismo en un momento crucial. O creemos en un mundo civilizado o apostamos por un mundo dividido. No podemos permanecer indiferentes ni olvidar la dignidad que nos une como seres humanos», ha zanjado el texto.

También exministros de González

También los ministros del núcleo duro del primer Gobierno de Felipe González, a excepción del exvicepresiente Alfonso Guerra, publicaron un manifiesto en El País reclamando el voto a Pedro Sánchez para impedir la «involución» que a su juicio traería un Gobierno del PP con Vox tras el 29N.

Entre los firmantes se encontraban figuras socialistas relevantes como Javier Solana, Carlos Solchaga o Narcís Serra, que han optado por respaldar públicamente al presidente Sánchez después de que Felipe González anunciara su decisión de votar en blanco en las elecciones generales.