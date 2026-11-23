El expresidente del Gobierno, Felipe González, en una imagen de archivo Ángeles Visdómine | EFE

El expresidente del Gobierno Felipe González ha respondido tirando de ironía al exministro socialista José Bono, después de que este le pidiera que recapacitara su decisión de votar en blanco y apoyara al candidato del PSOE a la reelección, Pedro Sánchez, en las elecciones generales del 29 de noviembre.

«No sabe cómo se lo agradezco. Yo sé que él lo hace pro bono -una expresión en latín que se refiere a un trabajo sin contraprestación-. Por tanto, no hay ningún problema. Se lo agradezco muchísimo», ha ironizado el exmandatario socialista en declaraciones a los medios a su llegada a unas jornadas sobre la Transición en la Universidad de Extremadura de Badajoz, donde también ha coincidido con el expresidente extremeño Juan Carlos Rodríguez Ibarra.

Según recoge Europa Press, al ser preguntado por si mantiene su decisión de votar en blanco en las elecciones del 29N, González ha resaltado que él es «una persona seria, no como otros» y ha confirmado que ya ha votado, pero no dirá el qué porque este derecho «es secreto».

El expresidente del Congreso y de Castilla-La Mancha, José Bono, apeló en un acto electoral del PSOE directamente a Felipe González y su intención de votar en blanco en las elecciones del próximo 29 de noviembre. «Felipe, haz el favor, hombre, no hagas el tonto. El PSOE te debe mucho a ti, pero tú más al PSOE», le pidió.

Leer más: José Bono reprocha a Felipe González que vote en blanco y le pide que no haga «el tonto»

También ministros del núcleo duro del primer Gobierno de González, a excepción del exvicepresidente Alfonso Guerra, publicaron un manifiesto en El País reclamando el voto a Pedro Sánchez para impedir la «involución» que a su juicio traería un Gobierno del PP con Vox tras el 29N. Entre los firmantes se encontraban figuras socialistas relevantes como Javier Solana, Carlos Solchaga o Narcís Serra.

Illa evita criticarle

Por su parte, el presidente de la Generalitat de Cataluña y líder de los socialistas catalanes ha evitado criticar a Felipe González, aunque ha admitido que a su juicio «se equivoca».

«No va a salir de mi boca una palabra de crítica a Felipe González, al que tengo mucho respeto, pero creo que se está equivocando», ha afirmado, antes de recordar que otros miembros de los primeros gobiernos socialistas sí han anunciado su apoyo al actual presidente.

Finalmente, la asociación Dignidad y Justicia (DyJ) premiará este año Felipe González y, de manera póstuma, al periodista Alfonso Ussía, en una gala en la que también serán reconocidas personalidades como el juez de Vigilancia Penitenciaria de la Audiencia Nacional José Luis Castro y la ex fiscal superior de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra.