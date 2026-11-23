Feijoo, el domingo, durante un mitin en Murcia Juan Carlos Caval | EFE

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijoo, ha reiterado este lunes que si llega al Palacio de la Moncloa derogará la ley de amnistía porque es un «compromiso político». Además, no ha dado credibilidad al jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, cuando dice que no aceptaría un referendo en Cataluña aunque necesite los votos de Junts o ERC para gobernar porque, según ha recordado, también afirmó antes de las generales del 2023 que no habría amnistía.

Anoche, en una entrevista en Salvados en La Sexta, Sánchez aseguró que no concedería la celebración de un referendo de autodeterminación en Cataluña tras las elecciones, aunque necesite los votos de las formaciones independentistas para volver a gobernar, ya que según explicó, la Constitución no lo permite e iría contra la política de «convivencia» que ha desplegado en Cataluña.

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«¿Voy a derogar la ley de amnistía? Sí, porque es un compromiso político y los compromisos políticos se cumplen. Yo comprendo que en la España sanchista el compromiso político es aquello que se dice y justamente no vas a hacer», explicó Feijoo en una entrevista en Espejo Público, de Antena 3

Según Feijoo, eso no es solo «un cambio político» sino «un cambio de formas de entender la política» y «del fondo del ejercicio del poder». A su entender, se trata de «restablecer la independencia de las instituciones, el Estado de derecho».

«Esto es volver otra vez a la España del acuerdo, a la España de la divergencia, pero a la España de los acuerdos y a la España del respeto. Esto es volver otra vez a que España sea España y que aquí no decidan aquellos que no creen en nuestro país», ha aseverado.

Asimismo, Feijoo ha afirmado que si él gobierna «no va a haber ningún ministro del Gobierno del PP que sea magistrado del Tribunal Constitucional» ni «va a haber ningún asesor de Moncloa que sea magistrado del Tribunal Constitucional», en alusión a lo que ocurrió con Juan Carlos Campo o Laura Díez. «No vamos a hacer lo mismo que el Partido Socialista», ha garantizado.

En este sentido, ha explicado que si gobierna «aprobará una ley que diga dos cosas»: «en el Constitucional para ser magistrado se necesita como mínimo un tiempo de cinco años fuera de la política de tipo» (local, provincial, autonómica o nacional); «Y segundo, el Constitucional no será una sala de revisión del Tribunal Supremo».

Además, el presidente del PP ha recalcado que el que fuera fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha sido sido inhabilitado y condenado y ha criticado que el presidente del Gobierno apunte a un posible indulto. «Usted le pregunto. No negó el indulto. Yo no voy a indultar a ningún miembro, a ningún alto cargo de mi Gobierno, si resulta condenado, y mucho más, por un Tribunal Supremo«, ha prometido Feijoo.

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Así, ha dicho que en el caso de que el fiscal general del Estado resulte imputado «cesará inmediatamente su cargo». «Lo siento, pero un fiscal General no tiene presunción de inocencia para ejercer la Fiscalía General y perseguir delitos cuando está siendo investigado», ha finalizado.

Illa a Feijoo: «Alberto, cada vez que hablas demuestras que no entiendes a Cataluña»

Salvador Illa ha hecho de la normalización de Cataluña su principal argumento de campaña, y este lunes lo dirigió contra Alberto Núñez Feijoo. A seis días de las elecciones generales del 29 de noviembre, el presidente de la Generalitat aprovechó su intervención en Los Desayunos del Ateneo para replicar al líder del PP, que esa misma mañana prometió derogar la ley de amnistía si llega a la Moncloa.

Illa contestó con una interpelación directa, por su nombre de pila: «Alberto, no se puede ser presidente de España si no entiendes a Cataluña, y cada vez que hablas demuestras que no la entiendes». Y remató que quien no entiende Cataluña «no entiende España».

La promesa del PP tiene, sin embargo, más de gesto que de efecto. El artículo 9.3 de la Constitución prohíbe la retroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables, de modo que una derogación no podría reabrir las causas ya extinguidas. La propia ley incorporó la amnistía al artículo 130 del Código Penal como causa de extinción de la responsabilidad criminal, y el Supremo ya estableció con las rebajas de penas de la ley del solo sí es sí que una reforma posterior no puede empeorar una situación consolidada al amparo de una norma más favorable. Los penalistas coinciden en que la derogación no alcanzaría a quienes ya se han beneficiado de la medida, y previsiblemente tampoco a los casos pendientes. En el PP lo saben: Cuca Gamarra admitió el año pasado que los efectos de la ley «no se pueden corregir».