Escenarios de la legislatura | Paiporta, zona cero de la dana: «La gente se recupera, pero aún se ve desengaño»
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Los vecinos de Paiporta, en plena zona cero de la dana, piden a los candidatos a las elecciones proximidad, humildad y empatía22 nov 2026 . Actualizado a las 20:05 h.
Paiporta busca pasar página. La rutina ha vuelto al pueblo: los niños ensayan con sus instrumentos en las clases de música; los vecinos hacen sus compras diarias y el almuerzo, como en toda Valencia, tiene