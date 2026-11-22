Enrique Sirvent regentaba un bar muy próximo al barranco. Ahora cuenta con una horchatería en el centro del pueblo. C. P. N.

Paiporta busca pasar página. La rutina ha vuelto al pueblo: los niños ensayan con sus instrumentos en las clases de música; los vecinos hacen sus compras diarias y el almuerzo, como en toda Valencia, tiene