Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, durante el debate electoral. Violeta Santos Moura | REUTERS

El barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) da vencedor al PSOE con una estimación de voto del 34,4 % y lo sitúa a 9,7 puntos del PP, al que otorga una estimación voto del 24,7 %. El estudio, realizado entre el 10 y el 17 de noviembre a partir de una muestra de 8.034 entrevistas, sitúa a Vox en tercer lugar con el 15,6 % de los sufragios, por delante de Frente Amplio, con un 5,7 %. Según la encuesta, los socialistas crecerían algo más de dos puntos respecto al 2023 (+2,7) y Feijoo perdería más de ocho puntos en porcentaje de voto respecto a las últimas generales (-8,4%). La formación de Abascal incrementaría su electorado en tres puntos. El BNG obtendría el 1,1 % de los votos, cinco décimas más que en julio del 2023.

El estudio de Tezanos, realizado con 8.034 encuestas, sobrepondera, según su ficha técnica, al electorado del PSOE respecto al del Partido Popular. Así, en el recuerdo de voto de las últimas generales, los participantes en la muestra suman el 33,4 % del recuerdo de voto a los socialistas, cuando el partido de Pedro Sánchez sumó el 31,7%. Más llamativo es lo que acontece con la formación de Feijoo. Los encuestados suman un recuerdo de voto al PP del 17,14% cuando la formación popular obtuvo el 33,1 % de los sufragios.

El trabajo de campo se hizo después de la macroencuesta, entre los días 10 y 17 de noviembre y por tanto tras la tragedia de Urda (Toledo) y la posterior dimisión de Óscar Puente, y también después de la huelga general, pero se terminó antes del cara a cara que protagonizaron Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo.

La preocupación por la vivienda marca un nuevo récord

La preocupación por la vivienda marca nuevo récord en el Barómetro de Opinión del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) correspondiente al mes de noviembre. En concreto, la dificultad para tener una casa repite como primer problema de España con un 59,5 %, pulverizando el 55,7 % del mes anterior, en un sondeo cuyo trabajo de campo coincidió con la huelga general y las manifestaciones masivas del pasado 11 de noviembre exigiendo medidas para solucionar esta problema y también unos sueldos dignos.

Como segunda preocupación figuran los problemas económicos, que se anotan un 24,7%, su porcentaje más alto desde abril, y como, tercera inquietud nacional, la calidad del empleo, con un 23,9%, otro máximo en la serie histórica.

Los populares ganarían en Andalucía, según un estudio de la Junta

El PP ganaría las próximas elecciones generales del 29 de noviembre en Andalucía con una horquilla de 24 a 26 diputados en el Congreso, mientras que el PSOE lograría de 18 a 20 escaños; Vox, entre 11 y 14; Adelante Andalucía podría conseguir hasta cinco diputados, y Frente Amplio uno o ninguno, según la estimación de votos incluida en la encuesta preelectoral que la Fundación Pública Centro de Estudios Andaluces (Centra), adscrita a la Consejería de Presidencia, Sanidad y Emergencias de la Junta de Andalucía, ha publicado este lunes de cara a dichos comicios.