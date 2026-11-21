Sánchez, el jueves por la noche durante el cara a cara con Feijoo. Violeta Santos Moura | Reuters

Los expertos en debate recomiendan la escucha activa y la refutación directa al rival. Dicen que no hay que abusar de la lectura del teleprompter. El excelente monologuista que es Sánchez en el Congreso o en los mítines no escuchaba a Feijoo ni le rebatía y así se deshizo como una milhoja ante él. Es el segundo cara a cara que pierde ante el candidato del PP. Y tampoco estuvo brillante en el debate de dos contra uno de hace tres años, él y Yolanda contra Abascal, en la famosa espantada de Feijoo, que la semana que viene no se dará. Sánchez brilla en las comparecencias sin preguntas. Incluso en las entrevistas donde elude las cuestiones contestando lo que le da la gana. El clásico: tú pregunta lo que quieras, que yo responderé lo que me apetezca. Pero nada de eso sirve en un debate. Sánchez estaba como un boxeador sonado, con un maquillaje de novia cadáver. Ante las acusaciones de Feijoo, hizo lo peor. O las reconoció pidiendo un tardío perdón o se refugió en un catastrófico no sabe ni contesta. El boxeador sonado del PSOE huía de los golpes con la lectura del teleprompter, que se le da mejor. Pero así aportaba frialdad a su discurso. Leyendo. No dialogando. El campeón Sánchez de los monólogos del Congreso, protegido por Armengol y donde siempre tiene la última palabra, se perdía y perdía la confrontación directa. Negado en la réplica instantánea y nefasto en el lenguaje corporal. Es tanto lo que ningunea a Feijoo que recibió otra paliza. La apostura del galán cuando puede hablar sin límite se fue por la alcantarilla del plató ante golpes tan obvios como el que le soltó Feijoo castigándole el hígado: «Tiene usted más imputados que diputados». Sánchez se centró en mantener el control del tono y no el control del debate. Se equivocó tanto en el color del traje como en el retórico para no caer en la ira. Y terminó Feijoo haciéndole un traje a él.

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Quiso mostrar un discurso presidencial y sereno, y Sánchez no es Obama. Lo que se le da bien es la navaja. Por momentos, parecía el niño que lleva malas notas a casa a sus padres. El error más claro fue esa falta de contestación a las preguntas, cuando en oratoria no se puede sustituir una respuesta por un discurso. El rey del relato fue dominado por Feijoo, que se erigió en juez. Pero queda muchísimo. Hoy en día un minuto en política son dos siglos y aún puede pasar de todo, con los trenes circulando sin las inversiones necesarias por falta de Presupuestos en España.