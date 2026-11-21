Un triunfador José Luis Zapatero saluda a los simpatizantes antes de dirigirse a los españoles, acompañado de Carmen Chacón y Trinidad Jiménez. JUAN LAZARO

Aznar no se presentaba a las elecciones del 14 de marzo del 2004. Por voluntad propia. Pero fue él quien perdió las elecciones. Sus mentiras sobre los atentados del 11M, con Acebes como punta de lanza, dieron la vuelta a las encuestas, que pronosticaban una clara ventaja al PP, cinco puntos según la del CIS. Fue al revés, el PSOE ganó por esa ventaja. Los estudios postelectorales indicaron que desde el 11M al 14M se movilizaron dos millones de votantes socialistas. La participación superó el 75 %.

España estaba en shock. Ante una tragedia de esas dimensiones lo normal habría sido un cierre de filas. Pero no fue así, sino todo lo contrario. Y la culpa fue del presidente, que quiso endosar los ataques terroristas a ETA, incluso cuando era evidente que habían sido los yihadistas, como sostuvo La Voz desde los primeros momentos. Muchos españoles estábamos tan impactados y conmovidos como indignados por la reacción del Gobierno. Los socialistas supieron sacar partido de la situación. «Los ciudadanos españoles se merecen un gobierno que no les mienta, un gobierno que les diga siempre la verdad», dijo Alfredo Pérez Rubalcaba en la jornada de reflexión. Las manifestaciones masivas y las protestas ante sedes del PP marcaron las horas previas a la apertura de las urnas.

El día de la votación, un vecino del Pozo del Tío Raimundo, uno de los escenarios de la masacre, me decía en una crónica publicada en La Voz: «Estamos abatidos, muy tristes, pero nuestro deber es votar». Ese era el estado de ánimo.

Mariano Rajoy, ungido como sucesor por el dedo de Aznar, fue el gran damnificado. Creía que lo tenía todo hecho. Le bastaba con no salirse del carril y hacer valer la gestión económica del Gobierno. Cierto es que había sufrido un desgaste político y social considerable. Por la mala gestión de crisis graves como la del Prestige o la del Yak 42; la huelga general del 2002 contra el «decretazo» que recortaba las prestaciones por desempleo y facilitaba el despido; o las protestas por la aprobación de la Ley Orgánica de Calidad de la Educación (LOCE) y de la Ley Orgánica de Universidades (LOU). Pero no era suficiente para que hubiera un vuelco.

Zapatero, que había sido elegido secretario general del PSOE en el 2000 contra todo pronóstico, prometía el cambio y sacar a las tropas españolas de Irak, lo que cumpliría al llegar a la Moncloa. Aquel al que apodaban Bambi se convertía en presidente a la primera.

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M. P. BARRIOPEDRO Y Felipe González venció a las encuestas en 1993 La estrategia del miedo y los votos «con la nariz tapada» contrarrestaron la corrupción y la recesión económica ENRIQUE CLEMENTE

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