Seis analistas de La Voz le dan a Feijoo una victoria clara sobre Sánchez en el debate
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Los expertos creen que el cara a cara refuerza a Feijoo como el candidato de la derecha pero que no desencadenará una mayor movilidad entre bloques20 nov 2026 . Actualizado a las 16:44 h.
Unanimidad entre los expertos consultados por La Voz sobre el cara a cara televisado que mantuvieron en la noche del jueves Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo. Todos los cuestionados consideran que el candidato a