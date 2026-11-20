Un trabajador de Correos entrega el voto por correo en Madrid, en una imagen de archivo Fernando Sánchez | EUROPAPRESS

Las solicitudes de voto por correo han aumentado un 11,47 % respecto a las generales del 2019, la referencia comparable más próxima por celebrarse en el mismo período del año, aunque han bajado un 58 % frente a las elecciones del 23 de julio del 2023, marcadas por su excepcional celebración en pleno verano y por un volumen extraordinario de voto por correo.

Según ha informado Correos en un comunicado, se han admitido 1.099.687 solicitudes de voto por correo de ciudadanos y ciudadanas que desean ejercer por este sistema su derecho al voto en las elecciones generales del 29N. De las admitidas, 735.583 se han gestionado en la red de oficinas postales y 364.104 de forma telemática a través de la web de Correos.

En el caso de Galicia, las solicitudes de voto por correo admitidas han sido 70.326, 28.824 en la provincia de A Coruña, 9.286 en la de Lugo, 8.848 en la de Ourense, y 23.368 en la provincia de Pontevedra.

Tras comprobar la inscripción de los solicitantes en el Censo, las delegaciones provinciales de la Oficina del Censo Electoral siguen remitiendo los envíos con la documentación electoral (certificado de inscripción en el censo, sobres y papeletas de todas las candidaturas) a la dirección indicada por el elector en la solicitud, con carácter certificado y urgente. El censo tiene de plazo hasta el día 22 para hacer entrega de esos envíos a Correos, que seguirá poniéndolos a disposición de los ciudadanos a medida que los reciba.

El plazo para votar por correo se amplía hasta el jueves 26 de noviembre a las 14.00 horas

La Junta Electoral Central (JEC) ha ampliado el plazo para depositar el voto por correo para las elecciones generales hasta el próximo jueves, 26 de noviembre, tres días antes de los comicios. El plazo se amplía para todos los electores que se encuentren en España y en los horarios habituales de apertura de las oficinas de Correos y como máximo hasta las 14.00 horas, ha informado este viernes en un comunicado la empresa postal.

Este plazo finalizaba inicialmente el miércoles, 25 de noviembre, pero con la decisión de ampliación adoptada, los ciudadanos que hayan solicitado ejercer su derecho al voto por correspondencia dispondrán de más tiempo para depositar su voto.

Correos ha destacado que extremará la diligencia para asegurar que los sobres con el voto puedan entregarse el día de la votación en las respectivas mesas electorales, dentro de los plazos legalmente establecidos.