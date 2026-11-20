Luis Tejido | EFE

En el verano del 2023, Pedro Sánchez se presentaba como favorito en el cara a cara. En el partido imaginaban a su líder dándose un paseo frente a un Alberto Núñez Feijoo al que infravaloraban. El chasco que se llevaron fue mayúsculo. El candidato del Partido Popular sometió al socialista. Le sacó de punto desde el inicio, le abrumó con datos y mantuvo un tono sereno mientras que Sánchez se mostró nervioso y crispado. Fue una derrota en toda regla y una herida que ni siquiera el éxito final en las elecciones pudo borrar.

Este jueves era la ocasión perfecta para la revancha, al mismo tiempo que una oportunidad para dar la vuelta a las encuestas que ahora mismo no le dan suficientes escaños. El PSOE tenía mucha fe en esta cita, a pesar de la enorme cantidad de puntos débiles que lleva en la mochila. El candidato Sánchez hizo un esfuerzo titánico por mantener la compostura ante un Feijoo que le interrumpió en numerosas ocasiones. Lo logró, pero a costa de no ganar el debate. Necesitaba dar un golpe de timón y se quedó, como mucho, no demasiado lejos del empate. Fue conservador y le faltó audacia. No se puede decir que tuvo una mala actuación, pero se quedó muy corto. No es de extrañar que al final del debate hubiera cierto regusto de amargura en muchos socialistas. Estuvo tan plano que incluso se mostró impertérrito cuando Feijoo le devolvió la afrenta que Sánchez le hizo a Rajoy cuando lo calificó de indecente.

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Sánchez se presentó humilde ante la audiencia. «No tengo un Gobierno perfecto. He cometido errores», dijo en los primeros segundos. Más tarde pidió perdón por las tragedias ferroviarias. Pero siempre fue a remolque de Feijoo y solo pareció repuntar en el intercambio de reproches por la corrupción. Se defendió con el clásico «y tú más».

Intentó poner en apuros al líder del PP en temas capitales. Sacó a colación las pensiones, pero no consiguió dejar en evidencia a Feijoo, que garantizó la revalorización de las mismas con el IPC. Intentó cuestionar las intenciones de la derecha con el estado del bienestar, pero no se puede decir que le pusiera contra las cuerdas. En realidad, cuesta encontrar un punto en el que Pedro Sánchez se impusiera a su oponente.

Quizá, el verdadero problema del socialista es el lastre que le acompaña. Hay que reconocer que es difícil salir airoso de un debate cuando durante tu mandato se han producido escándalos de todo tipo. Desde la corrupción de sus hombres fuertes, pasando por la invasión de Ceuta, los accidentes de tren y las cesiones a Cataluña. Quizá Sánchez y su equipo sabían que no podía entrar en un cuerpo a cuerpo en el que Feijoo tenía más armas y se conformaron con salir del paso, con un perfil bajo, explicando sus logros económicos. La cuestión es si una actitud tan prudente le será suficiente para movilizar a su electorado, cuestión capital para un PSOE que se fue a la cama con la sensación de una oportunidad perdida.