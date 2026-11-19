El ex secretario general del PSE-EE Nicolás Redondo Terreros, el pasado mes de junio durante la Jornada en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo, celebrada en el Senado. Borja Sanchez-Trillo | EFE

Nicolás Redondo Terreros no votará al PSOE en estas elecciones. En una entrevista en Onda Cero, el exlíder del PSE-EE no quiso desvelar qué papeleta depositará en la urna, pero sí que llamó a los electores a «tomar partido» y evitar el voto en blanco. El Partido Socialista expulsó de militancia a Redondo en el 2023, al considerar que sus declaraciones en medios en contra de la aplicación de la ley de amnistía suponía un «reiterado menosprecio» a la formación. El exmilitante es hijo de Nicolás Redondo Urbieta, histórico líder del sindicato UGT de 1976 a 1994.

El presidente de Junts, Carles Puigdemont, aseguró este jueves en El Mundo que Pedro Sánchez tiene una «ambición desmedida». Redondo se mostró de acuerdo con el líder independentista, y añadió que sus palabras ponen «encima de la mesa toda la inmoralidad que supuso aquella investidura». «Fue una legislatura que nunca debió empezar», añadió Redondo. Del mismo modo, destacó que pese al cambio de criterio del PSOE en lo que respecta a la amnistía —Sánchez dijo en el 2019 que no cabía en la Constitución—, ningún miembro de la ejecutiva federal ni del Grupo Parlamentario del Congreso mostró en público sus discrepancias.

Por otro lado, Nicolás Redondo criticó con dureza al PNV: «Es el partido más inmoral de la política española». «Al nacionalismo no se le combate ni se le tranquiliza dándole más», remarcó el exdirigente socialista.