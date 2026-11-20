Los tacones de María Casado, sobre el atril.

María Casado fue también protagonista del cara a cara entre Pedro Sánchez y Feijoo. La periodista y presidenta de la Academia de Televisión realizó un gran papel como moderadora. Pero además de hacer bien su trabajo tuvo que aguantar con las exigencias del guion. Entre ellas estaba calzar, durante la hora y cuarenta minutos que duró el programa, un calzado divino de tacones imposibles que complementaba al traje negro ligeramente oversize con americana de doble botonadura que lució.

Fueron casi dos horas de pie la estrechez de los zapatos de tacón de aguja. Los espectadores no notaron que el minuto final de mensaje de los candidatos sonó para Casado como una liberación. El plano se abrió y la periodista cumplió el protocolo y se fue a saludar a Sánchez y Feijoo al finalizar el programa. Conversación supuestamente informal, sin audio para el público, que continuó con la entrada del equipo del candidato del PP y la salida de Sánchez para ir con los suyos.

Fue un momento esperado para la moderadora. Y con el trabajo finalizado plantó los diabólicos zapatos en el atril, los colocó ordenadamente y se liberó. La última imagen fue la de una sonriente Casado abandonando el plató, ya con los zapatos en sus manos y la satisfacción del deber cumplido.