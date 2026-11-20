El presidente del Gobierno y candidato del PSOE a la presidencia del Gobierno, Pedro Sánchez (i), y el candidato del Partido Popular Alberto Núñez Feijoo (d), durante el cara a cara electoral que se celebró este jueves en Madrid Academia de Televisión | EFE

Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo protagonizaron este jueves un cara a cara intenso en el que hubo momentos de tensión entre ambos candidatos, sin que ninguno de los dos aportara grandes novedades a los argumentos esgrimidos durante la campaña. Feijoo trató de arrinconar desde el inicio del debate a un Pedro Sánchez que desgranó los buenos datos macroeconómicos de España, a los que el líder del PP contrapuso los que afectan a la economía familiar con la carestía de los precios y los problemas para llegar a fin de mes. El debate fue tenso, pero estuvo moderado ejemplarmente por María Casado, que tuvo que emplearse a fondo para evitar interrupciones.

Sánchez estuvo a la defensiva durante casi todo el debate, mientras Feijoo adoptaba un tono más combativo e interrumpía continuamente al presidente y le martilleaba con un alud de cifras que apenas dejaban tiempo al líder del PSOE para responder. Por momentos, parecía que los papeles estaban cambiados y era el líder de la oposición el que examinaba la capacidad de Sánchez para gobernar.

Feijoo abrió el debate haciendo un balance y mencionando de entrada a Carles Puigdemont y sus declaraciones asegurando que se había aprovechado de Sánchez para engañar a España. Y de inmediato recitó la lista de todos los casos de corrupción que afectan al Gobierno y la falta de Presupuestos. Citó también los accidentes de Adamuz y Urda y la crisis migratoria de Ceuta. «España merece un presidente decente y Sánchez no lo es», dijo.

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Sánchez arranco reconociendo errores en vivienda y citó las dos tragedias ferroviarias y la dana. «Siempre hemos gobernado con un rumbo correcto», aseguró, señalando que España goza de unos resultados económicos que no tenía hace décadas. El cara a cara fue ganando intensidad a medida que se avanzaba en los cinco bloques en los que se dividió el debate.

Reproches mutuos a costa de la crisis

Respecto al primer bloque, el de vivienda, Sánchez desgranó las medidas que aprobó el Gobierno como la desgravación a quienes compren vivienda y aseguró que Feijoo pretende suprimirlas. Sánchez propuso mejorar un mercado que no funciona. Feijoo reprochó al presidente que haga como si acabara de llegar al Gobierno y no es responsable de nada. Por ello, le llamó «irresponsable» a su oponente. Sánchez recordó que la política de vivienda es competencia de las comunidades y criticó al PP y Vox por tratar de derogar la ley de vivienda. Defendió el decreto de vivienda aprobado conocido como Mari Carmen y acusó al PP de votar en contra de cosas «de sentido común» en materia de vivienda en contra de quienes le dieron su apoyo. Feijoo le criticó que se defienda acusando a las comunidades y endosó al Gobierno toda la crisis de vivienda. Cargó contra la exportavoz del PSOE Montse Mínguez dado que su esposo es propietario de 30 viviendas en alquiler. Prometió además sacar a los okupas de la vivienda en 48 horas. Aseguró que la política de vivienda eficaz no es la del Gobierno, a pesar de decir que esta era la legislatura de la vivienda. Sánchez aseguró que se han construido un millón de vivienda en su mandato y propuso gravar fiscalmente a los fondos buitre.

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Falta de gestión frente a crecimiento.

En el capítulo dedicado a la economía ambos se enzarzaron en una guerra de cifras sin ponerse de acuerdo prácticamente en nada. «El PIB no se come», sostuvo Feijoo, adelantándose a la defensa de Sánchez sobre el crecimiento económico. Y desgranó la lista de los alimentos que han subido desproporcionadamente. Los salarios, sin embargo, no han crecido a al par. «Ha sableado a los españoles a impuestos», le espetó. Sánchez recordó que la Comisión Europea ha recordado que España va a ser «la gran economía que más empleo crea y más crece». «El modelo español funciona y la vía socialdemócrata también», afirmó Sánchez. Aseguró que ha medrado el Estado de bienestar sin dejar de crecer económicamente. Feijoo acusó de soberbia al presidente, recordando que España es el país europeo con más pobreza infantil. «Dónde esta el dinero de los españoles?», preguntó el líder del PP. Y recordó que, de la Unión Europea, es el Estado con mayor proporción de gasto púbico. «Ha llenado el Gobierno de pelotas», le dijo a su oponente, y mencionó a Zapatero para preguntar a Sánchez qué relación tiene con el expresidente, que defendió las subidas que el Gobierno ha hecho del salario mínimo. Le pidió a Feijoo que diga a la CEOE que dialogue con los sindicatos. Planteó subir todos los años por ley el salario mínimo al 60 % del sueldo medio. Feijoo le espetó que ha conseguido hacer una huelga contra la oposición y puso el acento en el salario medio, no en el mínimo. Enumeró las ventajas fiscales que propone el PP para bajar los impuestos a los jóvenes para que compren su primera casa. «La gente no llega a fin de mes», sostuvo. Sánchez aseguró que seis de cada diez hogares reciben más de la lo que pagan con sus impuestos. Su Ejecutivo, aseguro, ha bajado los impuestos a 10 millones de ciudadanos. Feijoo replicó que el Gobierno recauda impuestos e incrementa la deuda. «Lo que se necesita en España es gestión», dijo, y reprochó a Sánchez ser el único presidente que no ha aprobado presupuestos en toda la legislatura. Cerró este apartado Sánchez defendiendo que su Gobierno ha hecho que el 60 % de la electricidad provenga de las energías renovables y que el precio del kilovatio sea menor que en la media de la UE. Sánchez introdujo la defensa de la lucha contra la emergencia climática que, según dijo, el PP y Vox ignoran.

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«Deje de meter miedo a los pensionistas»

En política social, Sánchez defendió el reparto de los frutos del crecimiento económico y señaló que es en la política social donde más se percibe el riesgo de involución si gobierna el PP. «Van a por las pensiones como fueron contra le educación», arremetió. Sánchez aseguró que el Ejecutivo de Rajoy congeló las pensiones y su Gobierno defiende los servicios públicos y no los recortes que hace el PP donde gobierna. Feijoo le replicó que no hablara de trenes y le recordó que ha habido 115 muertos en menos de un año y que lo que hizo Sánchez es irse a un mitin y ponerse a bailar en lugar de asistir al funeral de las víctimas. Sacó a relucir aquí los casos de corrupción del Gobierno y recordó que el ministro Óscar Puente dijo que el tren vivía su mejor momento. Aprovechó para pedir a Sánchez que pida perdón a las víctimas. Algo a lo que Sánchez replicó diciendo que el PP no ha pedido disculpas a los afectados por la dana. Sánchez aseguró que cuando Feijoo presidía la Xunta rebajó el gasto en carreteras. Preguntó al líder del PP si va a privatizar las pensiones y este contestó que las va a garantizar. Quien congeló las pensiones fue el PSOE, aseguró Feijoo. «Pactemos una reforma constitucional para blindar el sistema público de pensiones» planteó Sánchez. Feijoo le negó que esté en disposición de ofrecer pactos de Estado. Pidió a su oponente que deje de «meter miedo a los pensionistas». Sánchez preguntó a Feijoo como piensa subir al 5 % del gasto en defensa sin explicar como va a hacer frente a ese aumento sin ampliar los impuestos a la clase trabajadora. Feijoo replicó que es Sánchez el que ha firmado el 5 % del gasto en defensa y negó que vaya subir el gasto a costa del Estado del bienestar. Sánchez aseguró que cuando el líder del PP presidía la Xunta rebajó el gasto en sanidad. Feijoo replicó si cree que los gallegos «son tontos». Y Sánchez dijo aquí que el PP va a rebajar el Estado del bienestar en caso de que llegue al Gobierno de España «con tijeras o motosierra».

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Recurso al «y tú más»

En lo que afecta a la corrupción, Feijoo dijo que si hay niños viendo el debate se deberían poner dos rombos porque el Gobierno ha hecho «todo tipo de guarradas». «Ha colocado a todos los corruptos», dijo, recordando que el hermano de Sánchez ha sido condenado y su mujer está a la espera de juicio. Mentó también la contratación de prostitutas y que un portero de puticlub acabara de consejero de Renfe, en referencia a Koldo García. Y aseguró que Sánchez adelantó las elecciones para anticiparse a la imputación de su partido. Sánchez pidió perdón por los casos de corrupción y aseguró que siempre ha actuado con contundencia. Afirmó sin embargo que su Gobierno es uno de los más limpios de la democracia y no recibe «lecciones del partido más corrupto, que es el PP». Aseguró que Feijoo llegó al liderazgo de su partido acabando con Pablo Casado cuando denunciaba casos de corrupción de Díaz Ayuso. Feijoo preguntó a Sánchez si su campaña en las primarias se financió con la prostitución. «¿Quién le pagó las primarias?», insistió, sin lograr respuesta. Aseguró que él no va a indultar a nadie condenado por corrupción. «Hay que ser un político decente», recalcó. Sánchez detalló todos los casos de corrupción que afectan al PP y acusó a su oponente de retirar los controles contra la corrupción en las comunidades en las que gobiernan. «No más Ábalos, no más Santos Cerdán», replicó Feijoo. Sánchez defendió que la regeneración democrática «va de derechos y libertades» y el PP desmantela las políticas de igualdad y los recursos para víctimas de violencia de género. Y aseguró que el propio Feijoo ha dicho que quiere derogar la ley de eutanasia y la ley LGTBI.

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Donald Trump y la crisis de Ceuta

En política exterior, Sánchez criticó a Donald Trump y a Milei y dijo que espera que Feijoo no traiga sus políticas a España. «Menos Trump y más hablar de trenes», replicó Feijoo, que habló de «invasión» del territorio español en Ceuta y preguntó a su oponente qué le debe a Marruecos. Reprochó la falta de guardias civiles en la frontera y que Sánchez se fuera inmediatamente después de vacaciones. El líder del PSOE aseguró que el CNI le ha dicho a la jueza que no hay pruebas de que Marruecos estuviera detrás de la crisis en Ceuta. Sánchez recalcó que el PP defendió la guerra de Irán, pero Feijoo le hacía volver una y otra vez a la crisis ceutí. «¿Qué agradece a Marruecos, que nos haya invadido solo dos veces?», dijo. Tachó de falta de humanidad el crear centros de deportación y Feijoo le recordó que toda la Unión Europea defiende esa medida. «Su Gobierno es un chollo para las mafias», contestó el candidato del PP, que defendió una inmigración ordenada que cumpla las leyes y aseguró que quien cometa un delito grave será expulsado.

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Llamadas a los españoles

En el minuto de oro para cerrar, Feijoo defendió la política como servicio y presumió de gestión. Y se dirigió a los españoles para decir que sabe «lo que es gobernar y gestionar, que es lo que necesita España. Sánchez acusó al PP de tener el apoyo de Donald Trump y de los tecnoliogarcas. «Pero en democracia el poder lo tienes tú», dijo dirigiéndose directamente a los españoles. «No les haga ni caso y usa ese poder», recomendó. «Quien pueda votar que vote con toda la fuera al PSOE», finalizó el presidente del Gobierno.