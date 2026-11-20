Carmela Silva: «Cuando aparezca un corrupto, ¡a la calle! Es lo que hace el PSOE»
VIGO / LA VOZ
ELECCIONES 29N · Exclusivo suscriptores
La presidenta de los socialistas gallegos asegura que «el PP y Vox han convertido al Senado en un lugar tóxico, terrible»21 nov 2026 . Actualizado a las 05:00 h.
Se convirtió en diputada por primera vez en 1997. «Ya no sé cuántas campañas electorales llevo», reconoce la primera teniente de alcalde de Vigo, Carmela Silva, candidata a repetir escaño en el Senado por la