Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijoo, en el debate Violeta Santos Moura | REUTERS

El debate electoral entre el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, sumó este jueves una audiencia media de 10.152.000 espectadores, el 70,8 % de la cuota de pantalla, y 15.980.000 espectadores únicos. Según el informe Barlovento Comunicación, el cara a cara, organizado por la Academia de Televisión y moderado por María Casado, fue emitido simultáneamente por un total de 20 cadenas, codificadas por Fifty5Blue, y Antena 3 fue la sumó más audiencia con 2.456.000 espectadores de media, 17,1 % de cuota de pantalla y 4.183.000 espectadores únicos.

Le siguen La 1 con 2.168.000 de audiencia media, 15,1 % de cuota y 3.938.000 espectadores únicos; Cuatro con 1.277.000 espectadores de media, 8,9 % de cuota y 2.486.000 espectadores únicos; La 2 con 1.217.000 de audiencia media, 8,5 % de cuota y 2.016.000 espectadores únicos y Telecinco, que sumó 898.000 espectadores de promedio, 6,3 % de cuota de pantalla y 1.909.000 espectadores únicos. Minuto de oro con 11,2 millones.

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El debate, que se emitió entre las 22.00 horas y las 23.38, tuvo su minuto de oro a las 22.13 con un total de 11,2 millones de espectadores, el 72,4 % de la cuota de pantalla.

El consumo total de televisión en la franja del debate fue de 11,4 millones de espectadores y el 70,8 % de cuota de pantalla, lo que supone un crecimiento de 14,1 % en comparación al jueves de la semana anterior.

Por perfil de audiencia, la principal fortaleza es en hombres, jóvenes de 13 a 24 años y adultos de 24 y 44 años y la Comunidad de Madrid la que cuenta con un cuota de pantalla más alta, 82,8 %; seguida de Comunidad Valenciana (78,1 %), Castilla-La Mancha (77,1 %) y Murcia (77 %).

En concreto en Galicia la audiencia también siguió la tendencia y fue líder Antena 3 con un 14 %. La segunda opción de los gallegos para seguir el debate fue La 1, con un 10,9 %; seguida de Telecinco, con un 7,5 %; La Sexta con un 7,4 %; La 2 con un 5,8 %, Cuatro con un 5,1 % y La Séptima, con un 4,5 %. Televisión de Galicia optó por seguir con su emisión habitual con Land Rober + show y logró un 6 %.