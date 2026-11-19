El cabeza de lista de ERC al Congreso por Barcelona, Gabriel Rufián, este miércoles en una rueda de prensa organizada por la agencia Efe. Andreu Dalmau | EFE

Los partidos independentistas catalanes se han lanzado a una guerra sin cuartel a la caza del menguante voto secesionista en esta primera semana de campaña. Con Aliança Catalana y la CUP ausentes de la contienda electoral, las opciones del espectro más nacionalista se centran en las dos formaciones clásicas: la Esquerra de Oriol Junqueras, con Gabriel Rufián como cabeza de cartel; y Junts, el partido del expresidente Carles Puigdemont —que no volverá a España hasta que se retiren las urnas—, con Míriam Nogueras al frente de la lista. Aunque ambos se han fustigado con ganas durante los últimos meses en el Congreso, en los últimos días la escalada verbal entre unos y otros roza el insulto. «Malditos seáis, patriotas que vendéis vuestro pueblo a cambio de una bandera», soltó Rufián el martes en respuesta a las declaraciones del candidato de Junts al Senado, Josep Maria Vila, que dijo que si el fundador de Esquerra, Francesc Macià, aún viviera «mataría» a sus actuales dirigentes por el pacto con Podemos.

«La cosa está muy jodida. PP y Vox están en números de mayoría absoluta»

Unos días antes, en el Parlamento, el diputado Josep Maria Cruset tildó a Rufián de «maltratador emocional». Y este miércoles, Nogueras volvió a recordar al cabeza de cartel de Esquerra, al instar a los partidos catalanes a emplear el catalán en el Congreso, como hace ella, «y no como Rufián», que suele realizar sus intervenciones en castellano. La réplica de este llegó en forma de llamamiento para la creación de un gobierno catalán «de concentración», formado por el PSC, Esquerra, los comunes y la CUP, del que los posconvergentes quedarían excluidos, en el caso de que el PP gane las elecciones y puede formar gobierno con Vox. Este miércoles, Rufián avanzó: «La cosa está muy jodida. PP y Vox están en números de mayoría absoluta».