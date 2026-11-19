Un cartero entregando el voto por correo Xoán A. Soler

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha denunciado «riesgo de colapso» en Correos por falta de personal ante la campaña del voto por correspondencia para las elecciones generales del 29 de noviembre y ha acusado de imprevisión a la dirección de la sociedad estatal, por lo que ha exigido la contratación inmediata de refuerzos.

En un comunicado recogido por Europa Press, CSIF recuerda que este jueves acaba el plazo para solicitar el voto por correo y que resta solo una semana para que los electores envíen sus sobres y papeletas, todo ello cuando las oficinas de Correos están «bajo mínimos» por la «acumulación de correspondencia en contenedores, miles de notificaciones ordinarias sin enviar e incluso ámbitos en los que todavía no ha llegado la propaganda electoral de los diferentes partidos».

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Y eso que Correos conocía el adelanto electoral desde el 5 de octubre y dispuso de tiempo para preparar la contratación, activar las bolsas de empleo y dimensionar sus centros, pero «todavía existen unidades de trabajo que no han recibido ni un solo contrato de refuerzo».

CSIF, sindicato más representativo en las administraciones públicas, asegura que había reclamado un mínimo de 15.000 contratos de refuerzo para afrontar la campaña electoral y el posterior incremento de la actividad navideña, pero la empresa no ha dado respuesta a sus demandas. «La situación es especialmente preocupante porque no se trata de una emergencia imprevisible», se lamentan, subrayando que el «riesgo de colapso» se agrava al coincidir el voto por correo con con los envíos de la campaña navideña y del Black Friday.

Según CSIF, Correos ha perdido más de 22.000 empleos en la última década, pasando de 66.000 a 44.000 trabajadores, y calcula que en los centros de trabajo falta, de media, uno de cada tres efectivos, mientras las bajas, las jubilaciones y las vacantes no se cubren con la agilidad necesaria.