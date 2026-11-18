El secretario general del PSOE, presidente del Gobierno y candidato a la reelección, Pedro Sánchez, durante un mitin del PSOE, en el Polideportivo de Los Cantos. Jesús Hellín | EUROPAPRESS

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha deslizado que su Ejecutivo indultará al exfiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que fue condenado por revelación de secretos, aunque no ha concretado si lo hará antes o después de las elecciones generales del 29 de noviembre. «Está sobre la mesa, estamos en un procedimiento y veremos exactamente cuando lo hacemos», ha indicado al ser interrogado directamente sobre si indultará a García Ortiz tras los comicios que se celebran en dos semanas, según ha indicado en una entrevista en Antena 3, recogida por Europa Press.

No obstante ha apuntado que se trata de una decisión que tienen que tomar en el Consejo de Ministros, que ya lo haría en funciones si finalmente se produce después de las elecciones. Hasta el momento Sánchez se había limitado a decir que no descarta un indulto al exfiscal general.

Este miércoles, Sánchez ha vuelto a defender a García Ortiz, también a su mujer Begoña Gómez que está pendiente de juicio y a su hermano, David Sánchez, condenado por la Audiencia Provincial de Badajoz. «Me parece que hay casos de corrupción que son reales y hay casos de corrupción que son ficticios», ha señalado, marcando diferencias con el exministro José Luis Ábalos, condenado por el Tribunal Supremo.

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Sánchez también aseguró que el PSOE no se ha financiado irregularmente. «Es financiación absolutamente transparente”, ha defendido en la entrevista en Espejo Público. El candidato socialista, además, se ha mostrado confiado en una mayoría progresista en las elecciones generales del 29 de noviembre pese a las encuestas a favor de la coalición de PP y Vox. «A mí me han dado por jubilado muchos años y aquí sigo cotizando la Seguridad Social», ha ironizado.

El candidato del PSOE ha defendido que podrá formar gobierno con «una mayoría más amplia progresista». «Nosotros vamos a por 176 escaños progresistas. España ha avanzado y mucho durante estos últimos ocho sin duda alguna, de manera sustantiva, y aspiramos a cuatro años más de avances», ha reivindicado.

Sánchez ha admitido que puede haber votantes progresistas «que se hayan sentido decepcionados» y «estén desmovilizados» por cuestiones como la vivienda, que no se han logrado solucionar en esta última legislatura. Asimismo, ha prometido que, si cuenta con una mayoría para gobernar, podrá «llegar antes y más lejos en materia de vivienda».