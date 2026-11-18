Imagen de archivo del Parlamento de Ceuta

El PSOE ha expulsado a los diputados de la Asamblea de Ceuta Melchor León y Sebastián Guerrero después de que ambos respaldaran los presupuestos de la Ciudad Autónoma presentados por el Gobierno del Partido Popular (PP), una decisión que ha dejado al Grupo Parlamentario Socialista reducido a una sola integrante, Hanan Ahmed.

Ambos habían mantenido su apoyo a las cuentas del Ejecutivo de Juan Vivas, cuya aprobación salió adelante con sus votos, pese a que la Gestora del PSOE había acordado rechazarlas. Ahmed, por su parte, se abstuvo durante la votación.

La decisión supone un nuevo episodio de la crisis interna que atraviesa el socialismo ceutí y deja a Ahmed como la única diputada que continúa representando al PSOE en la cámara autonómica. León ocupa la Vicepresidencia Primera de la Asamblea y Guerrero ejerce como portavoz del grupo, cargos institucionales que no deben confundirse con su condición de militantes socialistas.

La resolución de expulsión atribuye la medida al apoyo público de ambos parlamentarios a los presupuestos del Gobierno del PP, según el documento firmado por los responsables de organización del partido. La decisión se ha producido en plena campaña electoral y una semana después de la votación de las cuentas, que resultó determinante para su aprobación.

La presidenta de la Gestora del PSOE de Ceuta, Sandra López Cantero, ya había advertido de que el respaldo de los dos diputados a los presupuestos no había gustado a la dirección del partido. López Cantero asumió la dirección de la gestora después de que Juan Gutiérrez Pérez Triano dejara la secretaría general de los socialistas ceutíes.

La ruptura entre la dirección y los dos parlamentarios se había hecho patente en los últimos meses. León y Guerrero se habían distanciado de Triano y habían mantenido posiciones críticas con su liderazgo. La tensión se trasladó posteriormente a la relación con la gestora, especialmente tras la llegada de López Cantero, que no consiguió recomponer los vínculos con el grupo parlamentario.