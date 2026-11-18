Oskar Matute, cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Vizcaya Miguel Toña | EFE

El cabeza de lista de EH Bildu al Congreso por Vizcaya, Oskar Matute, ha asegurado que ETA era «un estorbo» que «generaba dolor y cuya violencia distorsionaba los debates políticos que tenían que darse en la sociedad vasca», pero ha evitado catalogar a la organización como banda terrorista.

En una entrevista en la Ser, recogida por Europa Press, Matute rechazó de forma «tajante, certera y categórica cualquier hostilidad contra cualquier candidato», en referencia a la agresión sufrida hace unos días por el candidato del PP en Guipúzcoa, Jon Echeverría.

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El candidato de Bildu considera que «la violencia de ETA tenía que desaparecer» y su apuesta es por «la vía de la paz, de la justicia y de la reconciliación». Asimismo, ha señalado que «a las víctimas hay que darles todo el respeto del mundo, que tienen derecho a la verdad y a la reparación».

«Esa es la posición de Euskal Herria Bildu y creemos que esa es una posición mucho más honesta que la catalogación», se justificó Matute al ser preguntado por las palabras del actual portavoz de EH Bildu en el Parlamento Vasco, Pello Otxandiano, en el año 2024, que se negó a calificar a ETA como banda terrorista.

Dicho esto, ha afeado que el PP pretende dar lecciones de democracia a Bildu «cuando fue fundado por cinco ministros franquistas». «¿Se atreverán los medios de comunicación o la opinión pública a decir que el PP tiene una onda raíz franquista? Seguramente alguien dirá que no y dirá que ese es un debate que hay que superar en aras de la convivencia, de la normalización», dijo.

Al respecto, el candidato de Bildu que él mantiene la misma posición con ETA que la que tenía «cuando era más difícil significarse en contra» de su violencia. «ETA era un estorbo que generaba dolor y sensación de inseguridad al conjunto de la sociedad vasca. Cuando digo dolor, digo dolor; no le quito ni le pongo atenuantes», insistió.

Reproches del PNV

La cabeza de lista del PNV al Congreso por Vizcaya, Idoia Sagastizabal, reprochó las palabras de Matute y le recordó que fue «una organización terrorista que mató a más de 850 personas y que extorsionó a muchísimas más». «Hay que llamar a las cosas por su nombre», dijo.

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Sagastizabal señaló que «lo que está claro es que la historia de ETA a quien estorba es a EH Bildu», y recordó que «hay muchas familias que todavía tienen abiertas las heridas». En este sentido, afirmó que «la violencia hay que condenarla siempre, venga de donde venga, independientemente de a quién pueda beneficiar en un momento dado».

Por eso, ha considerado «importante de cara a la ciudadanía» que EH Bildu haya rechazado el ataque al candidato del PP pero no lo haya condenado, porque «la gramática claro que importa». «La sociedad vasca ha sufrido mucho, hubo violencia, mucha intolerancia y muchas heridas en las familias y hay que condenarla», explicó.