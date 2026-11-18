La Salvamar Acrux, de Salvamento Marítimo, auxilió durante la mañana de este lunes a un cayuco con 134 personas a bordo en aguas cercanas a la isla de El Hierro y lo ha acompañado hasta el puerto de La Restinga. Gelmert Finol | EFE

La migración pasó a un primer plano en la campaña electoral con tres lugares en el foco: El Hierro, Ceuta y Ruanda. Los días previos a las elecciones coinciden con una importante presión migratoria en la isla canaria. En los primeros 17 días de este mes, 10.000 personas accedieron por vía marítima a este territorio, según el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática. En todo el 2026 arribaron alrededor de 16.000 personas.

El pasado viernes fue, con 1.500, la jornada con más llegadas. El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, acusó al Ejecutivo central de actuar sin capacidad de anticipación: «Canarias no se merece esta falta de previsión. El Gobierno de España no puede alegar que tenía desconocimiento de lo que iba a ocurrir, que los propios servicios de inteligencia [...] ya lo estaban advirtiendo. Si Canarias lo sabía, el Gobierno de España obviamente tenía que saberlo». Según datos de la comisión interministerial, medio millar de irregulares permanecen en la isla.

Más al norte, en Ceuta, el portavoz del Ejecutivo de la ciudad, Alejandro Ramírez, aseguró que su sistema de acogida cuenta con 3.767 menores a su cargo y pidió la repatriación de todos ellos a Marruecos. La ministra portavoz y titular de Migraciones, Elma Saiz, remarcó que quedan 5.000 personas en los recursos extraordinarios habilitados.

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El otro asunto candente estaba en la Unión Europea. Dinamarca, los Países Bajos, Grecia, Alemania y Austria acordaron la creación de un centro de deportación en Ruanda. Estos tres últimos Estados cuentan con jefes de Gobierno conservadores. El primer ministro neerlandés es progresista y liberal, mientras que su homóloga danesa es socialdemócrata. Está previsto que este centro comience a funcionar a mediados del 2027. Para Clavijo la medida es «un auténtico disparate». «Los ves bajar y son niños», aseguró, basándose en su propia experiencia en Canarias. Por ello, consideró que «abrir este tipo de centros donde no se tiene la más mínima garantía del cumplimiento de los derechos humanos no parece lo más idóneo».

Deportaciones a Ruanda

Precisamente ayer, desde Arrecife (Lanzarote), Santiago Abascal volvió a prometer un endurecimiento de las políticas migratorias. «Vamos a defender nuestras fronteras cueste lo que cueste [...]. Si no los quieren de vuelta, tampoco nosotros los queremos aquí», remarcó el líder de Vox, que ve «correcta» la medida de los cinco países de la UE.

La candidata del Frente Amplio, Ada Colau, exigió al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que recurra esta medida ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). «Tiene que poner un recurso formal [...]. Externalizar las fronteras cuesta miles de millones de euros que se podían utilizar para gestionar los flujos migratorios», aseguró la exalcaldesa de Barcelona, según publicó Efe.

«Es un gran centro de deportación, va a ser un campo de concentración de seres humanos», aseguró la candidata de Podemos, Irene Montero, según recogió Europa Press.

Por su parte, el candidato al Congreso por Barcelona y alcalde de Badalona, el popular Xavier García Albiol, consideró «fantástico» el desarrollo de este centro en el país africano. El regidor catalán, en declaraciones a Ràdio 4 y La2Cat, dijo que la medida sirve para «hacer llegar un mensaje de que a Europa no puede entrar, especialmente ea España, todo el mundo de manera legal».

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Sánchez, en su entrevista del lunes en Telecinco, afirmó que no existe «futuro ni humanidad» en esta decisión.

Vox insiste, de forma permanente, en prometer mayores restricciones para atajar los flujos migratorios. Sin embargo, al margen de la formación de Abascal, los dos grandes partidos, PP y PSOE, no han recurrido en exceso a este asunto en los primeros días de campaña.

La segunda preocupación

El último barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) estableció que la vivienda es, con diferencia, la principal preocupación de los encuestados, con un 55,7 % de las menciones. La segunda cuestión más citada es la migración, con un 20,9 %. La tercera preocupación más recurrente es la crisis económica, con un 20,3 % de las citas del sondeo de octubre.

El presidente del archipiélago, Fernando Clavijo, remarca que su comunidad «no se merece esta falta de previsión» por parte del Ejecutivo central.

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Del «ni uno más» de Abascal a la eliminación del «rechazo en frontera» del Frente Amplio

C. Peralta

Los principales partidos presentan medidas relativas a la migración muy opuestas. Mientras el Frente Amplio apuesta por eliminar el «rechazo en frontera» de la Ley de Extranjería y facilitar el acceso de los migrantes a servicios básicos, Vox opta por repatriar a las personas en situación irregular e impedir, sin condiciones, la estabilización de toda persona que acceda ilegalmente al país. Entre uno y otro están el PP y el PSOE. Los populares pretenden agilizar expedientes. Los socialistas quieren reforzar la protección internacional de los migrantes que acrediten necesitarla. Estas son algunas de las propuestas de estos partidos.

PSOE

Más integración. Tratarán de promover un plan, dotado con 500 millones, para mejorar la integración de las personas migrantes. Además, buscarán aumentar su participación «social, cívica y política».

PP

Acuerdos con «países seguros». Los populares prometen alcanzar pactos con Estados que consideren estables con el fin de que «examinen solicitudes y acojan a quienes lo necesiten». También se comprometen a crear una autoridad única para gestionar asuntos migratorios y coordinarlos con los ministerios involucrados. El PP incorporaría más agentes y el apoyo de las Fuerzas Armadas en las «fronteras terrestres, marítimas y aeroportuarias» del país.

Vox

«Ni uno más». El partido de Abascal recoge en su programa que España no puede acoger a más personas migrantes: «Quien entre de forma ilegal jamás podrá regularizar su situación». Incluye el controvertido término «remigración» para las personas que, a juicio de Vox, «no contribuyan o vivan de subsidios públicos que no alcanzan a los españoles».

Frente Amplio

Acabar la regularización de este año. La candidatura electoral de Ada Colau aboga por resolver todas las solicitudes pendientes «con medios suficientes», en contraposición de PP y Vox, que actuarían para prohibir las regularizaciones. La formación apuesta por garantizar que los migrantes accedan a una cita en oficinas de extranjería en un plazo máximo de siete días naturales.