La líder opositora de Venezuela, María Corina Machado, presentó en Madrid un acto con la portavoz adjunta del PP y candidata por Madrid a las elecciones, Cayetana Álvarez de Toledo FERNANDO VILLAR | EFE

La líder opositora venezolana María Corina Machado ha mostrado su apoyo al PP porque, en su opinión, la lucha es la misma «a ambos lados del Atlántico» y su «éxito» en las elecciones generales será «el de la decencia, el de la libertad, el del orden constitucional y, en definitiva, el de toda una nación».

Machado se ha expresado así en un desayuno informativo de Nueva Economía Fórum con la número dos del PP por Madrid al Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, en el que ha participado telemáticamente este miércoles con motivo de la campaña a las elecciones generales del 29 de noviembre.

«Tú sientes nuestra causa como propia porque efectivamente lo es -añadió dirigiéndose a la candidata conservadora Cayetana Álvarez de Toledo, protagonista en el acto-. Tú comprendes perfectamente que lo que pasó en Cuba es lo que luego pasó en Venezuela y en otros países y es lo mismo que ahora aún padecemos muchas naciones a ambos lados del Atlántico», ha añadido la política venezolana.

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Machado, que definió a Álvarez de Toledo como su amiga, subrayó que «los enemigos de la libertad son enemigos de la responsabilidad individual, y a nadie le conviene más la ausencia de responsabilidad que al criminal»

«Por eso esta lucha empieza por lo más elemental, por reunir el coraje, la integridad y el talento que hace falta para defender el bien, la verdad, la claridad y la decencia. (...) Por eso tu labor, querida Cayetana, es tan importante hoy en España, en Europa y en toda América», le ha dicho.

Álvarez de Toledo, con raíces argentinas, ha aseverado a su vez que una de las grandes lecciones de Machado es que «lo moral es lo eficaz»: «No habrá grandeza política, no habrá reconstrucción nacional, sin una vuelta a la moral pública».

La candidata del PP ha considerado que «el tiempo» de la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, «ya pasó, como el de Pedro Sánchez». «Delcy Rodríguez es la artífice de la devastación y la destrucción de Venezuela y por tanto no puede ser la protagonista de la reconstrucción. Yo creo que Delcy Rodríguez está acabada. Es el rostro de la tortura, de la tragedia, de la tristeza y del pasado. Se resiste a abandonar el poder, pero está terminada», ha argumentado.

Álvarez de Toledo ha añadido que ve como un «sueño» factible ver a Machado en el Palacio de Miraflores y a Alberto Núñez Feijoo en el de la Moncloa. «Los dos presidentes de naciones hermanas, dos personas decentes dispuestas a devolver a sus naciones la convivencia y la esperanza», dijo confiando en que para julio del 2027, como según dijo «ya se está planteando», pueda haber en Venezuela «elecciones libres».