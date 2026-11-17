Yolanda Díaz da un discurso durante su visita oficial a China ALEX PLAVEVSKI | EFE

Es todo un personaje. Fashionaria Díaz compareció ayer para explicar su espantada a la presidencia de la OIT, que le garantizaba un salario de fábula en Suiza. La rajada sobre la institución que ahora no quiere presidir «para no dividir al movimiento sindical» es mítica. Que si está en quiebra. Que todo lo hacen mal. Que la culpa es de Donald Trump. Que no hay libertad de voto. Yolanda Díaz explicando por qué no quiere presidir la institución para la que contaba con un montón de apoyos, de Sánchez a Lula, cae en aquel error de Feijoo, que había dicho que él podía haber sido presidente, pero no quiso. Pues Yolanda, lo mismo. Así no se pierde. Justo suelta las palabras gruesas en la televisión de Sánchez, en la 1, antes de presentar en la televisión de Sánchez, en la 1, vestida de traje y corbata cómo ha subido el salario mínimo. ¿Quién es la que hace lo que le da la gana? Para que nos entienda, como ferrolana que es. ¿Quen fai o que lle peta? Ela. Ahora la OIT es una casa en ruinas. Y la purísima Yolanda, sin embargo, se atreve a volver a utilizar el consejo de ministros y ministras de España para hacer campaña descarada. Es curioso nuestro país. Está prohibido que se inaugure una glorieta. Que se publique cualquier tema que pueda parecer electoral, pero los ministros de Sánchez, también Arcadi España, el de Hacienda, hacen campaña desde la rueda de prensa de La Moncloa sin titubear. El domingo, es el último día que se pueden publicar encuestas, en otro anacronismo, pero Sánchez seguirá con sus medidas de propaganda con nuestro dinero hasta el último segundo. Subidas con los euros de todos para el salario mínimo y para todos los funcionarios y las funcionarias. La Junta Electoral Central abre un expediente a cualquier cargo por hablar de más, por estrenar en un pueblo unos semáforos, pero Yolanda y cía pueden comparecer en la televisión pública y ser amplificados por la prensa del sanchismo para colocarse el mérito de subir el sueldo a miles y miles de trabajadores. Así vendieron con descaro una subida de pensiones que ya estaba regulada por ley. Vale todo para la soñada remontada. La que ya no va a remontar en su carrera por la OIT es Fashionaria Díaz, pero ya saben: es solo porque no lo interesa. Ahora se ha dado cuenta de que está en bancarrota y dominada por Trump. A ver dónde encuentra su próximo refugio. No duden que Yolanda caerá de pie. Estos personajes que necesitan el protagonismo vienen de serie con el mecanismo para salir siempre vivos, aunque diga que deja la política. Solo la insulsa Ada Colau de Frente Amplio empeorará a Fashionaria.