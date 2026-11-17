Las pensiones, en datos: cuánto se cobra y cuánto cuestan
REDACCIÓN
ELECCIONES 29N · Exclusivo suscriptores
Analizamos cómo se ha comportado la revalorización de esta prestación económica o la distribución de los jubilados que acceden al subsidio18 nov 2026 . Actualizado a las 16:26 h.
En España hay aproximadamente 9,6 millones de personas que reciben una pensión. Esta cuestión, presente de forma recurrente en los debates electorales, ha experimentado importantes cambios en los últimos años: desde la revalorización de las