La vicepresidenta segunda y Ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto al ministro de Hacienda, Arcadi España, durante la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, este martes en Moncloa Mariscal | EFE

Después de dos años de fuertes discusiones en el seno del Gobierno de coalición sobre si el salario mínimo debía comenzar a tributar ante la escalada experimentada en los últimos años, la convocatoria electoral ha provocado un giro radical en el discurso del ala socialista y, en este caso, no ha habido ni el más mínimo atisbo de confrontación dentro del Ejecutivo bicolor: el salario mínimo volverá a subir un 5,3 % en enero hasta sobrepasar por primera vez la barrera de los 18.000 euros brutos anuales y quedará exento de toda tributación.

Es más, el Consejo de Ministros, en plena campaña para los comicios del 29N, dio un paso adelante en este camino de eliminar impuestos a las rentas bajas y aprobó modificar el reglamento de IRPF para que el nuevo incremento de 65 euros al mes llegue desde enero íntegro a los más de 2,7 millones de trabajadores españoles que lo cobran, sin ningún tipo de retención salvo la parte de cotización a la Seguridad Social que tienen que abonar mensualmente.

Por segundo año consecutivo el Ministerio de Hacienda ha elegido poner en marcha, a través de un real decreto ley, una deducción —para que los perceptores del salario mínimo no paguen IRPF—, una medida que, por tanto, y a diferencia de la subida del SMI, tendrá que pasar antes del próximo 29 de noviembre por la Diputación Permanente.

El Consejo de Ministros de este martes dio luz verde a la subida del salario mínimo interprofesional del 5,3 % para el 2027, lo que supondrá 65 euros más al mes para los 2,5 millones de trabajadores que cobran esta renta, hasta los 1.286 euros al mes en catorce pagas o un total de 18.004 euros anuales. El incremento llegará al bolsillo de los trabajadores de manera íntegra, ya que el Gobierno aumentó la deducción fiscal para que los perceptores no tributen este suelo salarial y eliminó las retenciones mensuales en la nómina de manera que no tengan que esperar a realizar la declaración de la renta al año siguiente para recuperar el dinero que han dejado de percibir por el IRPF.