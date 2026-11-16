Sánchez salva su foto con Lula, el símbolo de la remontada histórica frente a Bolsonaro

Pedro Sánchez y Lula da Silva se saludan en la entrada de la Moncloa Susana Vera | REUTERS

La afonía de Luiz Inácio Lula da Silva privó este lunes a Pedro Sánchez del acto que el PSOE llevaba días preparando en una sede de UGT en Madrid, pero no de la imagen que de verdad buscaba ni de la conversación política que aquel acto debía escenificar.

El presidente del Gobierno recibió al mandatario brasileño en la escalinata de la Moncloa, se fundió con él en un abrazo ante los fotógrafos y, tras la reunión institucional, ambos mantuvieron un segundo encuentro, más amplio y de carácter político, fuera del complejo presidencial. No hubo declaraciones públicas ni mitin, pero sí la estampa con el hombre al que el candidato socialista ha convertido, desde el 25 de octubre, en la demostración de que las encuestas no siempre aciertan.

En la primera parte, según la Moncloa, hablaron de la defensa de las instituciones democráticas y la cohesión social frente a la ultraderecha, del futuro de Naciones Unidas y de la relación bilateral. La segunda, de la que informó el PSOE, giró en torno a la situación de la izquierda occidental y al modelo progresista que ambos defienden, basado en la mejora de las condiciones laborales y en una fiscalidad justa como vías para generar prosperidad, y volvió sobre la reforma de Naciones Unidas y el liderazgo que necesita la organización.

Sánchez cita a Lula prácticamente en todos sus mítines. El brasileño perdió la primera vuelta frente a Flavio Bolsonaro, al que los sondeos daban como favorito, y acabó por imponerse en la segunda, una secuencia que el líder del PSOE ofrece a los suyos como prueba de que la mayoría absoluta que el grueso de las encuestas atribuye a PP y Vox no está escrita. Suele acompañarla de la victoria de los demócratas en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos, y en Ferraz contaban con que la presencia de Lula en Madrid, en plena campaña, diera a ese argumento un escenario propio. El presidente brasileño llegó desde la cumbre de la ASEAN en Filipinas acompañado del diputado André Janones, artífice de la red de movilización por WhatsApp a la que se atribuye buena parte de su remontada. Fue precisamente un canal de WhatsApp, La Fuerza de la Gente, uno de los cauces que el PSOE eligió para difundir la cita, junto a una fotografía del encuentro.

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Mujeres y jóvenes

Es esa movilización la que Sánchez trata de reproducir por otras vías. El presidente intenta ensanchar el espacio del PSOE y llegar a un electorado de izquierdas que se ha alejado del partido y se ha refugiado en la abstención. Para ello mantiene una intensa agenda de entrevistas, tanto en medios tradicionales como en formatos nuevos, con la que busca sobre todo a los jóvenes y a las mujeres, que fueron las que le impulsaron en el 2023 y las que ahora se muestran más indecisas.