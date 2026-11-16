El Frente Amplio quiere limitar las herencias a un máximo de 10 millones por persona

La exalcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Carlos Luján | EUROPAPRESS

El Frente Amplio propone limitar a 10 millones de euros la cantidad máxima que pueda recibir una persona en una herencia. Cree que esta es una medida que podría ayudar a reducir la desigualdad y la concentración de la riqueza. Para conseguirlo, los de Ada Colau proponen que la parte de un legado económico que supere esa cantidad tribute al 100 % en el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones. Esto significa que el Estado se quedaría con todo lo que exceda de esos 10 millones. El cálculo tendrá en cuenta también las donaciones que el beneficiario haya recibido de esa misma persona mientras estaba viva y no permitirá aplicar las bonificaciones que actualmente ofrecen algunas comunidades autónomas. La propuesta incluye además un nuevo tramo para las herencias de entre cinco y diez millones de euros, que tributarían a tipos de hasta el 75 %, mientras que se reducirían los impuestos para las herencias inferiores a 120.000 euros.

La formación defiende que la medida serviría para limitar el poder económico y político que concentran los grandes patrimonios y para evitar que la desigualdad se transmita de una generación a otra. Según sus cálculos, el dinero recaudado permitiría «doblar» el gasto actual que se destina a políticas sociales de vivienda. El Frente Amplio sitúa su propuesta en un contexto de fuerte concentración de la riqueza en España. Según defienden, 33 personas tienen patrimonios superiores a los 1.000 millones de euros, unas 400 superan los 100 millones y un centenar de personas acumula más de 250.000 millones de euros. El límite a las grandes herencias se suma así a otras medidas que la formación ya ha avanzado, como el impuesto a los grandes patrimonios, la expropiación de viviendas en manos de fondos buitre o un impuesto específico para los grandes propietarios, que se aplicaría a partir de la cuarta vivienda en el caso de las personas físicas y desde la primera en el de las empresas.

Leer más: Frente Amplio propone que la «familia elegida» pueda tener permisos retribuidos

El Frente Amplio dará a conocer a lo largo de este lunes su programa electoral completo, en el que recogerá estas y otras medidas para redistribuir la riqueza y facilitar el acceso a una vivienda asequible, el eje central de toda su campaña. Entre las propuestas que la coalición conformada por Izquierda Unida, Más Madrid, Sumar y Comunes ha presentado hasta ahora, se encuentra también el denominado Tax the Rich, con el que quieren aumentar la contribución de las grandes fortunas, además de distintas medidas para gravar a quienes concentran una mayor cantidad de patrimonio y viviendas.